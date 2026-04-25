Anne Hathaway drong aan op inclusievere modellen in The Devil Wears Prada 2

Tekst: Evelien Berkemeijer

Anne Hathaway heeft bij de producenten van The Devil Wears Prada 2 aangedrongen op een inclusievere casting van modellen, omdat ‘alle verschillende vormen mooi zijn’.

Meryl Streep vertelde vorige maand aan Harper’s Bazaar dat het haar tijdens de opnames opviel hoe jong en ‘alarmerend dun’ sommige modellen waren. Volgens Meryl Streep stapte Anne Hathaway daarop meteen naar de producenten om te voorkomen dat er te magere modellen in de film gebruikt zouden worden. Tijdens de wereldpremière in New York lichtte Anne zelf toe aan Variety waarom zij dat gesprek voerde.

Meer variatie op de set

‘Ik merkte dat we prachtige modellen op de set hadden en veel van hen hadden een meer traditioneel modelfiguur’, zei Anne maandagavond op de rode loper. De actrice vond dat de scène sterker zou worden als er meer verschillende lichaamsvormen te zien zouden zijn. ‘Ik wist wat de context van de scène was en ik dacht dat de scène veel leuker zou zijn voor het publiek als we een grotere diversiteit aan lichaamsvormen zouden laten zien, want alle verschillende vormen zijn mooi.’

Snelle reactie van producenten

De sequel werd met meer middelen gemaakt dan het origineel en filmde scènes tijdens live modeshows op de Milan Fashion Week. Anne zei dat zij haar sterrenstatus gebruikte om de vraag rechtstreeks bij de producenten neer te leggen. ‘Ik ging gewoon naar de producenten en stelde de vraag: “Denken jullie niet dat de scène sterker zou zijn als we een meer inclusieve benadering van maten zouden hanteren?”’ Volgens Anne zagen de producenten dat meteen in. ‘Ze keken me aan en vonden het jammer dat ze er niet aan hadden gedacht. Ik denk dat ze zo gefixeerd waren op wat ze deden, dat ze gewoon met de stroom meegingen. Maar zodra ze het zagen, hebben ze het binnen een uur geregeld.’ Daarna concludeerde ze: ‘Het begint allemaal met de vraag, toch?’

Tekst gaat verder onder video.

Diversere cast dan voorheen

Net als veel moderne sequels heeft The Devil Wears Prada 2 een diversere cast dan het origineel. Nieuwe namen zijn onder anderen Lucy Liu, Simone Ashley en Helen J. Shen, die de nieuwe assistente van Miranda Priestly speelt. Simone noemde het een eer om deel uit te maken van een productie die ‘vrouwen op een realistische manier vertegenwoordigt’. Ook Shen prees Anne om haar rol achter de schermen. ‘Ik was zo blij om dat te horen’, zei de actrice over het gesprek met de producenten. Volgens Helen was het twintig jaar geleden niet vanzelfsprekend geweest dat zij deze rol zou krijgen. ‘Het is geweldig om te weten dat er mensen zijn die denken dat de kantoren van Runway of de mode-industrie niets voor hen zijn. Ik zeg dan: absoluut niet.’

Bron: Variety