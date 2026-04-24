Harry Styles openhartig over keerzijde van roem: ‘Weet niet wat ik bijdraag aan de wereld’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Harry Styles vertelt voor Runner’s World openhartig over de impact die beroemdheid op hem heeft gehad.

In het interview blikt Harry Styles terug op de mentale worstelingen die met zijn succes gepaard gaan. Ook staat hij stil bij de manier waarop hij zichzelf jarenlang afschermde, en wat hem dat heeft gekost.

Twijfels tijdens een tournee

Harry Styles zegt dat hij zich tijdens tournees geregeld afvraagt wat hij eigenlijk teruggeeft aan de wereld. ‘Iets waar ik vaak mee worstel, midden in een tournee, is het gevoel dat ik niet zeker weet wat ik geef, wat ik bijdraag aan de wereld. Vooral wanneer het beloningssysteem en de soort bewondering die je kunt ontvangen zo overweldigend zijn. Het is duidelijk dat ik hier zoveel van krijg, dat ik al die energie krijg. Mensen geven me zoveel, wat ik enorm waardeer. Maar wat draag ik zelf bij? Soms voelde ik me daar behoorlijk existentieel over.’

Nee zeggen als bescherming

Ook vertelt Harry over de manier waarop hij door de jaren heen vaak afstand hield van sociale gelegenheden. ‘In de loop der jaren moest ik nee zeggen tegen alles waar ik voor werd uitgenodigd,’ zegt hij, ‘of het nu een verjaardag van een vriend was, een reis naar een fantastische plek, een opening.’

Positieve ervaringen mislopen

Na reflectie kijkt de zanger daar anders naar. Volgens Harry vroeg hij zich op een gegeven moment af of hij echt te druk was, of dat nee zeggen vooral veiliger voelde dan ergens op ingaan. ‘Ik begon me af te vragen of ik nee zei omdat ik het echt zo druk had, of omdat het comfortabeler was dan ja zeggen. Wanneer je jezelf afsluit om jezelf te beschermen tegen mensen die negativiteit in je leven zouden kunnen brengen, mis je ook positieve ervaringen.’