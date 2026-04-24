Deze beroemde namen duiken op in The Devil Wears Prada 2 en déze niet meer

Tekst: Evelien Berkemeijer

The Devil Wears Prada 2 pakt uit met bekende namen uit de mode- en entertainmentwereld, maar niet iedere opgenomen scène haalde ook echt de film.

Wanneer de sequel in de bioscopen verschijnt, zullen kijkers verschillende opvallende cameo’s (korte verschijningen van een bekend persoon in een film) herkennen. The Devil Wears Prada 2, die maandagavond in New York in première ging, bevat optredens van onder anderen Lady Gaga, Donatella Versace en Naomi Campbell. Tegelijkertijd verdwenen ook enkele veelbesproken verschijningen alsnog uit de eindmontage.

Bekende namen in de sequel

Lady Gaga is te zien in de film en nam samen met Doechii ook het nummer Runway op voor de soundtrack. Donatella Versace, die haar functie als creatief directeur van het familiebedrijf neerlegde, filmde in Milaan een scène voor een cameo. Ook Naomi Campbell verschijnt in de film: Naomi zat naast Meryl Streeps Miranda Priestly tijdens de Dolce & Gabbana-show voor de lente van 2026, die live werd opgenomen tijdens de Milan Fashion Week.

Scènes die de film niet haalden

Niet iedereen die op de set verscheen, is uiteindelijk ook in de film te zien. ‘De cameo van Sydney Sweeney is uit de film geknipt’, meldde Entertainment Weekly als eerste. De ster van Euphoria filmde een scène van ongeveer drie minuten aan het begin van de film, waarin Sydney zichzelf speelde en werd aangekleed voor een evenement door Emily Blunts personage Emily Charlton, die nu de Amerikaanse activiteiten van Dior leidt. Volgens een bron paste de scène structureel niet bij de rest van de sequentie en vond het team het een moeilijke beslissing om die te verwijderen. Ook acteur Conrad Ricamora van How to Get Away With Murder, die was gecast als Andy’s huisgenoot, is uit de uiteindelijke film geknipt, omdat testpubliek zich volgens bronnen bleef afvragen waarom Andy überhaupt een huisgenoot nodig had.

Geruchten rond Chastain en Wintour

Een cameo die er ook niet is gekomen, is die van Jessica Chastain. Geruchten over een mogelijke verschijning van de Oscarwinnares deden in juli 2025 de ronde nadat Jessica tijdens de opnames in New York was gezien, maar die bleken onjuist: zij heeft nooit een cameo gefilmd. Toen Anna Wintour in maart op het Vanity Fair Oscar-feest met Marc Malkin van Variety sprak over een mogelijke cameo, reageerde Anna ontwijkend met de woorden: ‘Dat moet je zelf maar uitzoeken.’

Wel invloed achter de schermen

Inmiddels is duidelijk dat Anna Wintour de set in Milaan wel bezocht voor de sequel, waar regisseur David Frankel haar vastlegde in wat hij een ‘grappige opname’ noemde. Die opname verschijnt als bonusmateriaal op de streamingdienst, maar niet in de film zelf, omdat het beeld gedeeltelijk onscherp is. ‘Ik kan Anna niet vragen om een tweede opname te maken,’ vertelde Frankel in de podcast Back Row. Haar bijdrage achter de camera bleek uiteindelijk belangrijker: tijdens een scène in de fictieve Dior-kantoren zoomde Anna in op de bloemen in beeld, stelde dat er te veel waren en dat ze te roze waren, en liet de crew weten dat Dior altijd witte bloemen zou hebben. De bloemen werden vervolgens direct vervangen.