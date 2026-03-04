Zoveel verdient Harry Styles met zijn tours

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na zijn wereldreis met Love On Tour stopte Harry Styles even met optreden. Nu komt hij terug, met album Kiss All the Time. Disco Occasionally, dat vrijdag wordt uitgebracht.

Met de vooruitgeschoven single Aperture liet de Harry Styles meteen weer van zich horen. De komende Together Together-tour belooft intussen een nieuwe geldmachine te worden, al is het duidelijk dat zijn motivatie elders ligt. De voorbije twee jaar genoot hij eindelijk écht van de pauze, in Italië.

Spotify-record in een paar uur

Met Aperture kroonde de jonge Brit zich zelfs tot absolute heerser op Spotify: ruim 12 miljoen streams in de eerste uren, wereldwijd meteen op één. Geen enkele mannelijke artiest deed het hem voor.

Een miljard in zicht

Zijn succes blijkt al helemaal uit de op stapel staande Together Together-tour. Zijn vorige wereldreis, Love On Tour, bracht na 169 shows in 22 maanden 590 miljoen euro in het laatje, zo meldt HLN. De opbrengst van de nieuwe tournee, waarvoor alleen al in Amsterdam tien avonden hopeloos zijn uitverkocht en die ook dertig concerten in Madison Square Garden telt, zouden nu al worden geraamd op ruim 1 miljard euro. Een bedrag dat tot nu toe alleen Taylor Swift realiseerde met haar Eras Tour en dat door geen enkele andere mannelijke artiest ooit werd gehaald.

La bella Italia

Voor de centen hoeft hij het al lang niet meer te doen. Met 291 miljoen euro op de bank is de voormalige One Direction-zanger met voorsprong de rijkste jonge Brit. Geld waarvan hij de voorbije twee jaar eindelijk eens écht kon genieten. In Italië, zijn nieuwe lievelingsplek. ‘Het idee om vakantie te nemen na die tour leek absurd’, vertelde Harry recent. ‘Ik wist zelfs niet eens of ik dat kon. Maar na tien jaar haast onafgebroken toeren was het moment ideaal om eens alles stop te zetten en aandacht te schenken aan andere dingen in het leven.’

Bron: HLN. Foto: Getty Images