Harry Styles verbreekt record met geplande optredens in Johan Cruijff ArenA

Tekst: Evelien Berkemeijer

28/01/2026

Harry Styles kondigt twee extra concerten aan in de Johan Cruijff ArenA en verbreekt daarmee een record.

De Britse artiest staat nu óók op 4 en 5 juni in het Amsterdamse stadion met zijn Together, Together-tour. Eerder waren er al shows in mei aangekondigd. Met de nieuwe data komt het totaal op tien Harry Styles-concerten in de ArenA, meer dan ooit door één artiest achter elkaar op die locatie.

Record van De Toppers verbroken

Elke stad krijgt tijdens de tour een andere gast. In Amsterdam is zangeres Robyn de supportact. Robyn verzorgt het voorprogramma voorafgaand aan de optredens van de Britse artiest. Met in totaal tien aangekondigde concerten in de Johan Cruijff ArenA zet Harry een nieuwe standaard. Niet eerder gaf een artiest zoveel shows achter elkaar in het stadion. De Toppers hadden met een reeks van zes tot nu toe het record in handen.

Wie is Harry Styles?

Harry Styles werd bekend via het tv-programma ‘The X Factor’. In 2010 werd hij onderdeel van de boyband ‘One Direction’, die wereldwijd grote hits scoorde en een enorme tienerfanbase opbouwde. Later startte Harry een solocarrière, die minstens zo succesvol bleek. Toen duidelijk werd dat het popidool terugkeert op het podium met deze tour, waren zijn fans dolenthousiast.

Foto: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

