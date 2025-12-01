Harry Styles en Zoë Kravitz dolverliefd gespot in Rome

Harry Styles (31) en Zoë Kravitz (36) lijken hun liefdesbubbel voorlopig nog niet te willen verlaten. Het koppel dook deze week hand in hand op in de straten van Rome, waar ze zichtbaar genoten van een romantische wandeling.

De twee hadden alleen oog voor elkaar, en dat is te zien ook: op internet circuleren inmiddels volop foto’s van de lovebirds. Op een gegeven moment tikte Harry liefdevol met zijn hand tegen Zoë’s neus, waarna zij haar hoofd zachtjes tegen zijn schouder liet rusten. Het stel straalde en dat bleef niet onopgemerkt.

Harry ging voor een casual-chique look: zwarte trui en broek, een beige trenchcoat, donkerkleurige zonnebril en een zwarte beanie. Zoë koos voor een klassieke, ingetogen stijl en leunde dicht tegen haar vriend aan.

Echte liefde

Dat het serieus wordt tussen de twee, gonst al langer rond. In oktober meldden bronnen dat Zoë tijdelijk in Harry’s huis in Londen verblijft terwijl ze werkt aan een nieuwe film. “Ze hebben een geweldige zomer gehad en het wordt alleen maar serieuzer,” vertelde een insider destijds. “Dit is echte liefde, ze zijn amper van elkaar weg te slaan.”

Zoenend als tieners

De romance kwam voor het eerst aan het licht in augustus, toen ze arm in arm door Rome flaneerden tijdens een flirterige date. Later die maand werden ze in Londen zelfs ‘zoenend als tieners’ gespot. In september volgden meer PDA-momenten in New York, waar Zoë in een stijlvolle grijze peacoat en hoofddoek aan Harry’s zijde verscheen.

Na enkele weken radiostilte laten de twee zich nu weer samen zien. En één ding is duidelijk: de vonk is nog lang niet gedoofd in dit hotste Hollywoodkoppel van het moment.

Zoë Kravitz ging hiervoor met Channing Tatum; de twee waren drie jaar samen en zelfs verloofd voordat ze besloten uit elkaar te gaan. Hun relatie was alom geliefd in Hollywood, waardoor het nieuws van de breuk flink insloeg. Bekijk de video hieronder:

