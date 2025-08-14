Zoë Kravitz sloopt badkamer Taylor Swift om slang te redden

Zoë Kravitz (36) zorgde voor een opmerkelijk incident in het huis van Taylor Swift (35) toen de slang van haar moeder Lisa Bonet ontsnapte in de badkamer. Tijdens ‘Late Night With Seth Meyers’ vertelde de actrice hoe ze samen met haar moeder het vertrek moest slopen om het reptiel te bevrijden.

Vluchten voor bosbranden

Zoë en haar moeder verbleven twee weken in Taylors huis, nadat ze in januari moesten vluchten voor de bosbranden in Los Angeles. Op de dag van vertrek ging het mis: Lisa liet de slang even los, waarna het dier zich in een minuscuul gat in de badkamer verschanste.

Sterke slang

Die badkamer had een ingebouwd bankje in de muur, precies waar de slang zijn weg vond. Ze zijn één en al spier, ze zijn heel erg sterk”, vertelde Zoë. Haar moeder hield de staart van het beest vast, maar het duo wist niet wat ze moesten doen.

Sloopwerk

Gelukkig kwam de huisbeheerder te hulp. Hij begon echter rigoureus te werk te gaan: het bankje werd gesloopt, tegels gebroken en muren bekrast om het dier te bevrijden. Zoë hoopte nog dat Taylor niets zou merken als ze de schade snel zouden herstellen, maar te laat: de zangeres was al op de hoogte voordat Zoë er iets over kon zeggen.

