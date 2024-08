Taylor Swift: aanslag bij concert is grootste angst

Taylor Swift sprak vijf jaar geleden openhartig over de angst voor de mogelijkheid van een aanslag tijdens een van haar optredens. Een dergelijk scenario noemde ze in 2019 zelfs “haar grootste angst”.

“Na de bomaanslag in de Manchester Arena en de schietpartij tijdens een festival in Las Vegas was ik doodsbang om op tournee te gaan omdat ik niet wist hoe we zeven maanden lang 3 miljoen fans veilig konden houden”, zei Swift destijds in een interview voor het Amerikaanse Elle Magazine. “Het kostte enorm veel tijd, geld en moeite om mijn fans veilig te houden.”

In 2017 vielen in Manchester 22 doden en meer dan tweehonderd gewonden bij een aanslag rond een concert van Ariana Grande. In hetzelfde jaar eiste een schietpartij tijdens een festival in Vegas 64 levens, 413 mensen raakten gewond.

Vertrouwen in de mensheid

De angst voor geweld had destijds ook invloed op het persoonlijke leven van Swift. Zo stelde ze dat ze altijd “verband van legerkwaliteit” bij zich had voor eventuele schot- of steekwonden. Toch wilde ze zich niet laten leiden door haar grootste angsten. “Elke dag probeer ik mezelf te herinneren aan het goede in de wereld, de liefde waarvan ik getuige ben geweest en het vertrouwen dat ik heb in de mensheid.”

Dreiging

Woensdag werd bekend dat de drie concerten van Swift in Wenen niet doorgaan vanwege een serieuze dreiging van een aanslag. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Swift heeft nog niet gereageerd op het nieuws.