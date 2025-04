B&B Vol Liefde-‘Who Els’ verrast door roem

Tekst: Sabine Krouwels

Els had verwacht dat ze na B&B Vol Liefde weleens herkend zou worden in het dorp waar ze woont. Maar dat ze een BN’er zou worden, had ze nooit zien aankomen. Hoe komt het dat mensen haar zo leuk vinden? “Ik blijf altijd Els.”

Els deed na haar deelname aan het liefdesavontuur ook mee aan programma’s als Het Jachtseizoen: Most Wanted, ze schuift geregeld aan bij talkshows en we horen haar vaak op de radio. Ze is dus best een heuse BN’er geworden. Hoe bevalt dat? “Het blijft onwerkelijk. Waar ik ook kom, ik zie aan mensen dat ze me herkennen. Ze zeggen: ’Hé, Els!’ Het houdt niet op. Maar zo leuk!”

Authentiek

Waarom denk ze dat ze zo omarmd werd door Nederland? “Dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. Wat ik van mensen hoor, van jong tot oud, is dat het komt doordat ze me authentiek vinden. Dat ik mezelf blijf, dat vinden mensen leuk. Ik ben op tv altijd geweest zoals ik ben. En nog steeds. Ik ben ook maar gewoon Els. Laatst kwam ik aan in hotel Krasnapolsky in Amsterdam in een klein autootje, sportkleding aan, m’n haar en make-up niet gedaan, en nóg word ik herkend. Tuurlijk, ik kan ook een galajurk aantrek ken, maar ik blijf altijd Els.”

Lees het dit hele interview met Els, waarin ze ook vertelt hoe ze terugblikt op haar tijd met Robert Jan in Schotland, in Weekend nummer 14. In deze editie staat ook een verslag van het afscheid van Rob de Nijs en het interview dat Weekend had met Loretta Schrijver toen ze nog midden in het behandeltraject tegen kanker zat. Ook zijn er interviews te lezen met onder anderen Daar Gaan Ze Weer-sterren Aadje en Richard en Henny Huisman’s kleindochter Emma. De nieuwe editie ligt vanaf vandaag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.