Marijke Helwegen concludeert: ‘Vrouwen zijn jaloerser dan mannen’

Tekst: Sabine Krouwels

Marijke Helwegen trekt de pijnlijke conclusie dat vrouwen een stuk jaloerser zijn dan mannen. Dit merkte ze met name toen ze in de cosmetische industrie werkte en ze met veel vooroordelen te maken kreeg. Gelukkig ebde die later in haar leven weg, deelt ze met Weekend. “Als je opvalt, worden mensen vals.”

Marijke Helwegen waardeert het als mensen elkaar optillen. Toch ziet ze vaak om zich heen dan men elkaar eerder neerhaalt, zeker vrouwen onderling. Ze heeft wel een idee waar dat door komt, deelt ze deze week in Weekend. “Ik denk dat vrouwen jaloerser zijn dan mannen. Dat merkte ik zelf bijvoorbeeld toen ik nog in de cosmetische industrie werkte.”

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Onaardig

In die tijd waren mensen, en dan met name vrouwen, volgens Marijke vaak in de veronderstelling dat zij een patiënt was van cosmetische klinieken. “Maar dat was helemaal niet zo. Ik deed de marketing en de pr en stond gewoon op de loonlijst. Toen hadden mensen vaak een vooroordeel over me en deden ze niet aardig. Maar nu zien ze dat ik toch een heel normaal mens ben en tillen ze me op.”

Vals

Volgens Marijke komt dat door het oer-Hollandse gezegde ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. “Het is natuurlijk heel Nederlands, maar hoe gewoner je doet, hoe verder je komt. Als je te veel opvalt, zeker op het gebied van uiterlijk, worden mensen vals.”

Lees het hele interview met Marijke Helwegen in Weekend editie 25, vanaf 17 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.