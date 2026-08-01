Rode loper: ga net als BABE voor babyroze

Tekst: Sabine Krouwels

Babyroze is terug van weggeweest. Dat bewezen Marga Bult, Rita van Rooij en Margot van de Ven tijdens Muziekfeest op het Plein in Zwolle. De dames van BABE verschenen in bijpassende roze blazers en trokken daarmee meteen alle aandacht. Ook Madonna laat zien dat deze kleur allesbehalve saai hoeft te zijn. Gelukkig kunt u de trend ook dragen zonder eruit te zien alsof u rechtstreeks het podium op moet.

Marga Bult, Rita van Rooij en Margot van de Ven maakten er samen een echt modemoment van. De zangeressen kozen alle drie voor een lange babyroze blazer met opvallende veren aan de mouwen. Daaronder droegen ze een witte top met glinsterende details. Hun lichtblauwe broeken maakten het geheel fris en zomers. Juist doordat de drie dezelfde kleuren droegen, vormden ze een prachtig plaatje. Toch oogden de outfits niet stijf of ouderwets. De veren gaven de nette blazers iets vrolijks en speels. BABE laat daarmee zien dat babyroze niet alleen zacht en lief is. De kleur kan ook feestelijk, krachtig en opvallend zijn.

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Maak het draagbaar

U hoeft natuurlijk niet meteen met drie vriendinnen in precies dezelfde outfit te verschijnen. Een babyroze blazer is al genoeg om deze stijl naar uw eigen kledingkast te vertalen. Combineer hem, net als BABE, met een witte blouse of top en een lichtblauwe spijkerbroek. Zo blijft de outfit luchtig en makkelijk te dragen. Veren aan de mouwen zijn leuk voor een feest, maar voor iedere dag misschien wat uitbundig. Een blazer met een bijzondere knoop, een mooie broche of een glanzende stof geeft hetzelfde feestelijke gevoel. Houdt u niet van een lange blazer? Dan werkt een kort jasje, een roze vest of een nette blouse net zo goed. Babyroze past bovendien mooi bij wit, denim, beige en lichtgrijs.

Luxe visgraat Deze babyroze blazer van Zalando past perfect bij de stijl van BABE. Door de subtiele visgraatstructuur krijgt het jasje een luxe uitstraling, terwijl de losse pasvorm het makkelijk draagbaar houdt. Combineer hem met een witte top en een lichte spijkerbroek voor een frisse, feestelijke look. Shop hier

Pittig en modern Wie de stijl van BABE iets pittiger wil maken, kiest voor deze felroze blazer van Zalando. De open voorkant en opgestroopte mouwen geven het jasje een losse, moderne uitstraling. Mooi op een zwarte broek, maar ook verrassend leuk met een lichte spijkerbroek. Shop hier

Vrouwelijke uitstraling Dit roze katoenen vest van TopVintage heeft door het fijne breipatroon en de korte pofmouwen een lieve, vrouwelijke uitstraling. Dankzij de rij knoopjes kunt u het gesloten dragen als top of open over een eenvoudig hemdje. De korte pasvorm staat mooi op een rok of broek met een hoge taille. Shop hier

Een beetje Madonna

Bron: Getty Images

Ook Madonna omarmt babyroze, al doet ze dat natuurlijk op haar eigen opvallende manier. Op het podium droeg ze een roze korset met kant en lange handschoenen. Een outfit die voor de meeste gelegenheden wat veel van het goede is, maar haar combinatie van roze en lichtblauw is wél de moeite waard om af te kijken. Wie de kleur wat spannender wil dragen, kan babyroze combineren met zilveren sieraden, een donkere broek of een opvallende ketting. Zo wordt het zachte roze meteen wat pittiger. BABE houdt de trend netjes en feestelijk, Madonna maakt hem verleidelijk en stoer. U bepaalt zelf welke kant het opgaat. Eén roze kledingstuk is al genoeg om deze vrolijke trend mee te pakken.

Rustige vertaling Wie Madonna’s roze podiumlook graag wat rustiger vertaalt, zit goed met deze lichtroze ribtop van HEMA. Het eenvoudige model laat de kleur spreken en is makkelijk te combineren met een blazer, spijkerbroek of luchtige rok. Zo krijgt u een vleugje popster, zonder dat het te uitbundig wordt. Shop hier

Speels als Madonna Madonna maakte roze lingerie en kant al vaker onderdeel van haar opvallende podiumstijl. Deze voorgevormde kanten bh van HEMA is een veel draagbaardere versie daarvan. Het bloemenkant geeft hem een vrouwelijke uitstraling, terwijl de beugels en voorgevormde cups voor steun zorgen. Een speelse verwijzing naar Madonna, gewoon onder uw dagelijkse kleding. Shop hier