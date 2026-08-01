Prinses Amalia vindt steun bij toekomstige koninginnen in groepsapp

Tekst: Ruth Smeets

Prinses Amalia hoeft haar weg naar de troon niet helemaal alleen af te leggen. Samen met prinses Elisabeth van België en prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen zit ze in een WhatsApp-groep waarin de jonge troonopvolgers ervaringen met elkaar delen.

De drie prinsessen bevinden zich in een uitzonderlijke positie. Ze groeien op met veel privileges, maar leveren daarvoor ook een groot deel van hun vrijheid in. Omdat ze precies weten wat de ander meemaakt, is een uitgebreide uitleg vaak niet nodig. ‘We zitten allemaal in dezelfde situatie’, vertelde prinses Elisabeth.

Lotgenoten begrijpen elkaar meteen

Prinses Amalia sprak in 2022 voor het eerst openlijk over de groepschat. Tijdens een persmoment na de jaarlijkse fotosessie vertelde ze hoe waardevol het contact met de andere prinsessen voor haar is. ‘Wat ik vooral heel fijn vindt, is dat ik met prinses Ingrid en met prinses Elisabeth, omdat we in dezelfde situatie zitten, begrijpen we elkaar meteen. We hoeven niks meer uit te leggen. Dat is gewoon heel fijn.’ De gesprekken gaan volgens prinses Amalia over onderwerpen die voor leeftijdsgenoten misschien heel gewoon lijken, maar voor toekomstige koninginnen veel ingewikkelder zijn. Zo praten ze over ‘privacy, vrienden, social media, hoe pakt iedereen dat aan?’ Juist op die momenten blijkt hoe bijzonder hun onderlinge band is.

Ook buiten de app samen

Het contact blijft niet beperkt tot berichtjes op hun telefoons. De prinsessen komen elkaar regelmatig tegen bij koninklijke gelegenheden. Zo waren prinses Amalia en prinses Elisabeth samen aanwezig bij de troonswisseling in Luxemburg in oktober 2025. Ook tijdens de achttiende verjaardag van prinses Ingrid Alexandra poseerden verschillende jonge troonopvolgers samen voor de pers. Prinses Elisabeth benadrukte eerder dat haar generatie anders is dan die van eerdere royals. ‘In mijn generatie zijn er meerdere vrouwen. Je ziet een vergelijkbare verschuiving in andere monarchieën’, zei ze. Daarna voegde ze toe: ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het is een hindernis die we samen zullen overwinnen.’

Tekst gaat verder onder de post.

Spaanse Leonor ontbreekt

Prinses Leonor van Spanje lijkt voorlopig geen deel uit te maken van de groepsapp. Waarom zij ontbreekt, is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met haar strenge opvoeding of met haar intensieve militaire opleiding. Toch staat ook prinses Leonor voor een toekomst vol verantwoordelijkheid. Voor prinses Elisabeth en prinses Ingrid Alexandra krijgt hun latere troonsbestijging bovendien een historische betekenis. In België en Noorwegen heeft nog nooit eerder een vrouw als regerend vorstin op de troon gezeten. Prinses Elisabeth noemde dat zelf bijzonder. ‘Het is inderdaad een primeur, wat het historisch maakt. Het betekent wel dat ik geen voorbeeld heb van een regerende Belgische koningin om naar op te kijken. Een uitdaging’, zei ze. Daarna maakte ze duidelijk dat haar toekomst om meer draait dan alleen haar geslacht: ‘Maar mijn geslacht is niet het enige dat mij definieert.’