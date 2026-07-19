Waarom prinses Amalia eigenlijk geen kroonprinses is

Tekst: Lisa Manche

Bijna iedereen kent prinses Amalia als ‘kroonprinses’. Maar wist je dat deze titel onterecht voor haar wordt gebruikt?

De titel die Amalia wél draagt

Sinds haar vader koning Willem-Alexander in 2013 de troon besteeg, draagt Amalia de titel Prinses van Oranje. Deze titel is verbonden aan de eerste persoon in de lijn van troonopvolging. Wie deze titel draagt, is de beoogde opvolger van de Nederlandse koning of koningin. Hoewel Amalia dus Prinses van Oranje is, wordt ze vaak kroonprinses genoemd, maar officieel kent Nederland die titel helemaal niet.

Andere koningshuizen

De verwarring is begrijpelijk. In veel andere Europese koningshuizen is de titel kroonprins of kroonprinses namelijk wél gebruikelijk. Zo draagt de Belgische prinses Elisabeth de officiële titel kroonprinses van België. En ook in Noorwegen gebruikt kroonprins Haakon en in Zweden kroonprinses Victoria deze titel officieel.

Grondwetswijziging

Dat Amalia later koningin kan worden, heeft ook te maken met een belangrijke grondwetswijziging. Sinds 1983 geldt in Nederland de regel van absolute erfopvolging. Dat betekent dat het oudste kind van de koning of koningin voorrang heeft, ongeacht of het een jongen of een meisje is. Daardoor werd Amalia automatisch eerste in lijn toen zij op 7 december 2003 werd geboren als oudste dochter van Willem-Alexander en Máxima. Haar grootmoeder Beatrix, overgrootmoeder Juliana en betovergrootmoeder Wilhelmina werden nog voor de wetswijziging koningin. Maar alleen omdat er geen zoon beschikbaar was. Als die er wel was geweest, had hij voorrang gekregen, ook op een oudere zus.

BRON: KONINKLIJK HUIS