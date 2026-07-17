Koningin Camilla viert 79e verjaardag met nieuw portret

Tekst: Lisa Manche

Koningin Camilla blaast vrijdag 79 kaarsjes uit. Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft het Britse koningshuis een nieuwe portretfoto van de koningin gepubliceerd.

Nieuwe portretfoto

Op haar verjaardagsportret zien we een stralende Camilla. Ze draagt een vlinderbroche met diamanten en saffieren, die ooit aan koningin Elizabeth werd geschonken tijdens de Birmingham Spring Fair in februari 1977. De foto is vorige maand gemaakt in Hillsborough Castle in Noord-Ierland.

Verjaardag vieren

Hoe de Britse koningin haar verjaardag precies zal vieren is niet bekend, maar volgend Hello Magazine verblijft ze vandaag in Highgrove, de privéresidentie van koning Charles en Camilla.

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Nieuw leesinitiatief

Camilla viert haar verjaardag met een nieuw leesinitiatief. Aankomende kerst ontvangen alle leerlingen in het laatste jaar van de basisschool in het Verenigd Koninkrijk een speciale editie van de bestseller Impossible Creatures van de bekroonde schrijfster Katherine Rundell. Het initiatief wordt georganiseerd door de National Literacy Trust. Waar Camilla beschermvrouwe van

Felicitaties van William en Kate

De koningin heeft al veel felicitaties ontvangen, onder meer van haar schoonzoon en schoondochter, William en Kate. Zij schrijven op hun social media accounts: ‘Wij wensen Hare Majesteit de Koningin een heel fijne verjaardag!’

Camilla en Charles

Camilla en Charles trouwden in 2005, maar ontmoetten elkaar al in de jaren ‘70 tijdens een polowedstrijd. Na een korte relatie bleven ze vrienden en trouwden ze allebei met iemand anders. Charles stapte in 1881 het huwelijksbootje met prinses Diana en Camilla trouwde met Andrew Parker Bowles. Met hem kreeg ze twee kinderen: Laura Lopes en Tom Parker Bowles.