Temptation Island Benelux keert terug in 2027

Tekst: Lisa Manche

Goed nieuws voor fans van Temptation Island Benelux. Het programma keert namelijk volgend jaar weer terug op Prime Video en de Belgische streamingdienst Streamz. Het is zelfs al mogelijk om je aan te melden.

Nieuwe koppels en verleiders

Prime Video is op zoek naar nieuwe koppels die hun relatie op de proef willen stellen en naar verleiders en verleidsters. Het is nog niet bekend of Rijk Hofman en Annelien Coorevits het nieuwe seizoen zullen presenteren.

Afgelopen seizoen keerde Temptation Island Benelux terug na een jarenlange afwezigheid, omdat het programma onder vuur lag.

Commotie tijdens het afgelopen seizoen

Ook het afgelopen seizoen zorgde voor veel commotie. Zo liepen de gemoederen tijdens het laatste kampvuur tussen Jay en Naomi enorm op. Naomi werd geconfronteerd met uitspraken van een verleidster, dat zij en Jay hadden gezoend. Jay ontkende, waarna hij ziedend werd. Hij gooide zand in het vuur, haalde uit naar de productie en zei tegen Naomi dat ze kon ‘opdonderen’. Meer daarover zie je in deze video.