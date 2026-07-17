Pieter van Vollenhoven komt met nieuw boek vol natuurfoto’s

Tekst: Lisa Manche

Leuk nieuws voor liefhebbers van fotografie en natuur: Pieter van Vollenhoven (87) komt dit najaar met een nieuw boek. Dat maakt de man van prinses Margriet (83) zelf bekend via Instagram.

Boek vol foto’s

Het boek verschijnt in oktober bij Uitgeverij Balans, dat dit jaar het 40-jarig bestaan viert. Volgens Pieter gaat het om ‘een niet al te dik boek’ met foto’s van zijn ontmoetingen met het dierenrijk.

Liefde voor fotografie

In zijn bericht vertelt Van Vollenhoven dat fotografie hem anders naar de natuur heeft leren kijken. ‘Eerlijk gezegd ben ik door het fotograferen óók veel meer gaan zien’, schrijft hij. Daarom moedigt hij anderen aan om ook te gaan fotograferen.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

‘Prijs valt mee’

Ook over de prijs van het boek is Pieter enthousiast. Hij noemt die ‘enorm’ meevallen en voegt er met een knipoog aan toe: ‘Dus ik ga het zeker kopen! U kunt mijn boek natuurlijk lenen, maar dat is absoluut duurder dan de koopprijs!’

Oktober

Meer details over de inhoud van het boek zijn op dit moment nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat we ons in oktober kunnen verheugen op een persoonlijke selectie van Pieter van Vollenhovens natuurfoto’s.