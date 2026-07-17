Familie Cees Geel reageert: ‘Bedankt voor hartverwarmende reacties’

Tekst: Lisa Manche

De familie van Cees Geel heeft donderdag voor het eerst na zijn overlijden gereageerd. De acteur die eerder deze week onverwachts op 61-jarige leeftijd overleed, zal in besloten kring begraven worden.

Cees Geel

Geel overleed dinsdag aan de gevolgen van een hartstilstand. De acteur is bekend van tientallen films, series en theatervoorstellingen. Een van zijn bekendste rollen speelde hij in de film Simon uit 2004. Zijn rol in de film leverde Geel een Gouden Kalf op. Vanaf 2016 speelde hij in Flikken Rotterdam de rol van Stan Vroom. De opnames van het laatste seizoen zijn onlangs nog afgerond. Geel was daarnaast ook een bekend gezicht in het Klokhuis waarin hij verschillende sketches speelde.

Dank voor hartverwarmende berichten

De familie van Geel heeft via zijn management laten weten dat zijn begravenis in besloten kring plaatsvindt. Ook bedanken ze iedereen voor de ‘hartverwarmende berichten en de mooie verhalen over Cees’, die ze hebben ontvangen.

Voice-over

Naast acteur, was Geel ook de voice-over van verschillende tv-programma’s, zoals De Bevers. John de Bever plaatste woensdagochtend een bericht op social media. ‘Onze magische voice-overstem is niet meer’, schrijft John. ‘Door jouw timing, gevatte humor en het begrijpen hoe wij zijn maakte ook jij De Bevers tot een succes. Bedankt hiervoor. Rust zacht.’

Bovenal was Geel vader. Hij laat twee dochters van 15 en 13 jaar na.