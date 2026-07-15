Acteur Cees Geel op 61-jarige leeftijd overleden

Tekst: Lisa Manche

Verdrietig nieuws: Cees Geel (61) is dinsdagochtend overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat bevestigde zijn management maandagavond aan het ANP. Collega’s van de acteur reageren geschokt.

Bekende acteur

Geel is bekend van tientalllen films, series en theatervoorstellingen. De acteur is vooral bekend van de film Simon uit 2004. Zijn rol in de film leverde Geel een Gouden Kalf op. Vanaf 2016 speelde hij in Flikken Rotterdam de rol van Stan Vroom. De opnames van het laatste seizoen zijn onlangs nog afgerond. Geel was daarnaast ook een bekend gezicht in het Klokhuis waarin hij verschillende sketches speelde.

Flikken Rotterdam

De makers van Flikken Rotterdam hebben op Instagram een foto gedeeld van de acteur en spreken van ‘een groot verlies’. ‘Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Cees Geel’, schrijven ze. ‘Een gewaardeerd acteur die vanaf het begin in Flikken Rotterdam te zien is geweest als rechercheur Stan Vroom.’

De Bevers

Vrienden en collega’s van Geel reageren aangeslagen op het nieuws. John de Bever plaatst woensdagochtend een bericht op social media. Geel sprak jarenlang de voice-over in van de realityserie De Bevers. ‘Onze magische voice-overstem is niet meer’, schrijft John. ‘Door jouw timing, gevatte humor en het begrijpen hoe wij zijn maakte ook jij De Bevers tot een succes. Bedankt hiervoor. Rust zacht.’

Mark van Eeuwen

Flikken Rotterdam-collega Mark van Eeuwen laat aan RTL Boulevard weten dat hij het nieuws amper kan bevatten. ‘We gaan hem enorm missen. Ik wens zijn kinderen, familie en dierbaren heel veel kracht toe.’

Cees Geel laat twee kinderen na.