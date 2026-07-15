Wie is Sien, de naam op het kettinkje van prinses Amalia?

Tekst: Lisa Manche

Prinses Amalia draagt al een tijdje een gouden kettinkje. Op zich niet heel bijzonder, maar op het plaatje staat in sierlijke letters de naam ‘Sien’ gegraveerd. Wie is deze Sien?

Gepersonaliseerde sieraden

Voor de Oranjes is het best normaal om gepersonaliseerde sieraden te dragen. Royaltyverslaggever Josine Droogendijk schrijft op haar website Modekoningin Máxima dat koningin Máxima weleens een armband met een naam draagt. Op de ene armband staan letters die verwijzen naar haar dochters en op de andere armband staan haar vriendinnen. Het dragen van een gepersonaliseerd sieraad heeft Amalia dus niet van een vreemde.

Wie is Sien?

Lang droeg de prinses een ketting met een grote A om haar hals, maar momenteel zien we vaak een gouden kettinkje met de naam Sien. Wie deze Sien is, kan Droogendijk niet zeggen, dat is namelijk niet bekend. En ook Trouw, die in het onderwerp dook, wist niet te achterhalen wie Sien is. Inmiddels is er al wel veel over gespeculeerd. Columniste Angela de Jong verheugde zich al een beetje op een lesbische prinses, terwijl anderen denken dat het om een goede vriendin, paard of een ander huisdier gaat. Ook wordt gesuggereerd dat Sien een anagram van Ines is, de overleden zus van Máxima.

Deense prinses Isabella

Wat opvalt is dat de Deense prinses Isabella eenzelfde gouden kettinkje heeft. Bij haar hangt er een P aan. Volgens Beau Monde zou deze P staan voor Palma Handwerk, een hartsvriendin van de prinses. Palma draagt zelf een B, want Isabella wordt door haar vriendinnen ook wel Bella genoemd.

Het mysterie van het kettinkje van de Deense prinses is dus inmiddels opgelost. Wie weet dat we ooit nog eens antwoord krijgen op de vraag wie Sien is.

BRON: TROUW, MODEKONINGIN MÁXIMA