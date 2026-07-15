Zoon Kim Kötter en Jaap Reesema met ambulance naar ziekenhuis

Tekst: Lisa Manche

De vakantie van Kim Kötter, Jaap Reesema en hun twee kinderen is geëindigd in een drama. Zoon Youp van 8 is uit een klimtoestel gevallen en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op Instagram deelt Kim een update.

Polsen gebroken

Kim laat weten dat Youp na de val van 2,5 meter hoogte met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. ‘Opgevangen met zijn polsen, aan de ene kant zijn geluk. Het had veel erger kunnen zijn’, deelt ze in haar Story. ‘2 botten per pols afgebroken. Rechts is wat complexer. Ik bespaar jullie (en Youp) de foto’s. Voor de rest lijkt alles goed te gaan.’

Naar Nederland

Donderdag moet Youp opnieuw naar het academisch ziekenhuis voor röntgenfoto’s en zondag vertrekt het gezin naar huis om maandag naar de traumachirurg in Nederland te gaan.

Gips

De communicatie met het zorgpersoneel was niet gemakkelijk, want alle verpleegkundigen spraken Spaans. Uiteindelijk zijn Youps beide armen gegipst. ‘6 weken met beide armen in het gips wordt een uitdaging, maar het had zoveel erger kunnen zijn’, sluit Kim haar bericht af.

Het is niet de eerste keer dat het op vakantie misgaat bij Kim Kötter. In 2024 kreeg ze tijdens een skivakantie een ongeluk op de piste. Gelukkig liep dat met een sisser af.