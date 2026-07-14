Vriendin Mick Harren mag van intensive care af

Tekst: Lisa Manche

Na een heftig weekend mag de vriendin van Mick Harren de intensive care verlaten. Afgelopen weekend belandde Kim op de intensive care nadat ze was bevallen van een dochter. De volkszanger deelt met Shownieuws hoe het nu gaat.

Weer gesproken

‘Je wilt als je kind geboren wordt het wel uitschreeuwen van geluk, maar daar heb ik nu even mee gewacht tot Kim weer zelfstandig kon ademen en ik haar zojuist heb gesproken en gezien!’, schreef Mick maandag op Instagram. ‘Ik zeg het eerlijk, ik ben best wel door de wol geverfd, maar bijna 24 uur leek wel tien jaar!’

Naar andere afdeling

De volkszanger deelt met Shownieuws dat Kim vanmiddag van de IC af mag. Ze moet nog wel in het ziekenhuis blijven, maar wordt overgeplaatst naar een andere afdeling. Inmiddels is de kersverse moeder ook herenigd met haar dochter.

Ernstige complicaties

Kim beviel zaterdag van dochter Rocka Elena. Zij maakt het goed, maar na de bevalling ontstonden er ernstige complicaties bij Kim, waarna zij geopereerd moest worden. Na de operatie belandde ze op de intensive care. Zondag liet Mick weten dat Kim nog aan de beademing lag.