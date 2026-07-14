Marius Borg Høiby mag gevangenis verlaten met enkelband

Tekst: Lisa Manche

Na vijf maanden te hebben vastgezeten in de gevangenis, mag Marius Borg Høiby de gevangenis verlaten met een enkelband. De aanklagers hebben besloten niet meer in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank om zijn voorarrest thuis uit te laten zitten.

Naar huis met een enkelband

Maandag besloot de Noorse rechtbank dat Høiby zijn voorarrest met vier weken wordt verlengd. De kans dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw strafbare feiten pleegt, acht de rechtbank klein. Daarom mag hij het voorarrest thuis uitzitten. Høiby zal vaak worden gecontroleerd, bijvoorbeeld voor het gebruik van drugs.

Goed te spreken over resultaat

Høiby heeft al vaker om vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden steeds afgewezen. Er werd gevreesd dat hij contact zou opnemen met een van zijn slachtoffers. Maar volgens zijn advocaat is die kans ‘aanzienlijk afgenomen’. Hij vertelde eerder dat Høiby goed te spreken was over het resultaat dat er lag. ‘Het is een alternatief waar hij de komende weken mee kan leven, en daarna zien we wel weer verder.’

Hoger beroep

Høiby zit sinds februari in de gevangenis en vorige maand werd hij veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. De zoon van de Noorse kroonprinses is tegen de uitspraak in beroep gegaan. Naar verwachting komt hier pas volgend jaar een uitspraak over.