Marius Borg Høiby mag gevangenis mogelijk verlaten met enkelband

Tekst: Ruth Smeets

Marius Borg Høiby (29), de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag zijn voorarrest mogelijk thuis voortzetten. De rechtbank in Oslo verlengde zijn voorlopige hechtenis maandag met vier weken, maar gaf toestemming om die periode met een enkelband buiten de gevangenis door te brengen.

De aanklager heeft beroep aangetekend tegen dat besluit. Daardoor is nog niet definitief zeker of Marius Borg Høiby daadwerkelijk naar huis mag.

Eerdere verzoeken liepen op niets uit

Marius Borg Høiby probeerde al meerdere keren vrij te komen, maar kreeg telkens nul op het rekest. De rechtbank vreesde onder meer dat hij contact zou zoeken met een van de slachtoffers. Høiby zit sinds begin februari vast. Zijn advocaat Petar Sekulic pleitte maandag opnieuw voor een alternatief voor detentie.

Advocaat wijst op familieband

Volgens Sekulic heeft Marius Borg Høiby behoefte aan contact met zijn familie. Elektronisch toezicht werd daarom als mogelijke oplossing aangedragen. De advocaat stelde bovendien dat het recidivegevaar ‘aanzienlijk afgenomen’ is. De rechtbank ging daarin mee door thuisdetentie met een enkelband toe te staan, al probeert het Openbaar Ministerie dat besluit nu alsnog tegen te houden.

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Beroep tegen celstraf van Marius Borg Høiby

Vorige maand kreeg Høiby een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar en zeven maanden cel geëist. Høiby heeft beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. De zaak wordt naar verwachting pas volgend jaar behandeld door het gerechtshof in Oslo.