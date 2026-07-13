Yolanthe Cabau speelt hoofdrol in film over mensenhandel: ‘Voor mij niet zomaar een rol’

Tekst: Ruth Smeets

Voor Yolanthe Cabau (41) is haar hoofdrol in The Lady in the Blue Dress veel meer dan alleen een nieuwe acteerklus. De film over mensenhandel raakt volgens de actrice direct aan een onderwerp waar zij zich al jarenlang voor inzet.

Via Instagram Stories deelt Yolanthe dat de opnamen inmiddels bezig zijn. Ze voelt zich ‘meer dan vereerd’ om een hoofdrol te vertolken in een verhaal dat voor haar ‘zoveel betekenis’ heeft.

Een rol die dichtbij komt voor Yolanthe

‘Dit is voor mij niet zomaar een rol’, schrijft Yolanthe. Haar betrokkenheid bij het onderwerp gaat ver terug. ‘Achttien jaar geleden heb ik mijn leven in het teken gesteld van de strijd tegen kinderhandel door de stichting Free a Girl op te richten, die zich inzet voor het bevrijden van kinderen en jonge meisjes uit uitbuiting. Sindsdien staat deze missie centraal in alles wat ik doe.’

Film als middel om mensen wakker te schudden

Dat ze mensenhandel nu ook via een film onder de aandacht kan brengen, maakt het project extra bijzonder voor Yolanthe. ‘Ik geloof er heilig in dat verhalen de kracht hebben om harten te openen, gesprekken op gang te brengen en bewustwording te creëren voor realiteiten die voor veel mensen nog onzichtbaar zijn.’

Tekst gaat verder onder de video.

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Hoop op meer bewustwording

Yolanthe hoopt dat The Lady in the Blue Dress kijkers laat inzien wat mensenhandel daadwerkelijk betekent. ‘Ik kan niet wachten om deze film met jullie allemaal te delen. Mijn hoop is dat de film mensen helpt te begrijpen wat mensenhandel werkelijk inhoudt, waarom we nooit weg mogen kijken, en dat het meer mensen inspireert om op te komen voor hen die geen stem hebben’, aldus de actrice.