Zien! Prins George en prinses Charlotte stelen de show op Wimbledon

Tekst: Ruth Smeets

Prins William en prinses Catherine namen zondag hun twee oudste kinderen mee naar de mannenfinale van Wimbledon. Prins George (12) en prinses Charlotte (11) trokken daarbij volop de aandacht in de royal box.

Het gezin woonde de eindstrijd tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev bij. Prins Louis ontbrak tijdens het sportieve familie-uitje.

Warm welkom voor de royals

Bij aankomst werden prins William, prins Catherine, prins George en prinses Charlotte onthaald met een staande ovatie. Ook verschillende bekende sterren, onder wie Andrew Garfield, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Tom Hiddleston en Anna Wintour, waren aanwezig. Prins George liep naast zijn moeder het stadion binnen, terwijl prinses Charlotte gezellig met haar vader praatte.

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Dollen op de tribune

Tijdens de wedstrijd volgde het viertal de actie op de baan aandachtig. Op een gegeven moment namen moeder en dochter enkele technieken door. Toen prinses Catherine en prinses Charlotte merkten dat ze op het grote scherm te zien waren, moesten ze allebei lachen. De prinses raakte haar dochter later liefdevol in het gezicht aan. Ook de kinderen onderling hadden de grootste lol op de tribune. Ze droegen hoedjes en zonnebrillen tegen de zon en maakten overduidelijk grappen, zo is te zien aan de foto’s.

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Opvallende groene jurk

Prinses Catherine verscheen in een groen ontwerp van Emilia Wickstead met gedrapeerde plooien en een losse flap aan de achterkant. Die demi-cape was speciaal voor haar aan de jurk toegevoegd. Ze maakte haar outfit af met Alhambra-oorbellen van Van Cleef & Arpels en een Nano Montreal-tas van DeMellier. Het bekende Wimbledon-strikje mocht als embleem van het toernooi niet ontbreken.

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Sinner krijgt beker uit handen van prinses Catherine

De prinses van Wales was zaterdag ook al op Wimbledon. Toen woonde ze de vrouwenfinale tussen Karolína Muchová en Linda Nosková bij. Nosková won de wedstrijd en kreeg de schaal uit handen van prinses Catherine. Een dag later mocht de prinses opnieuw een trofee overhandigen. Jannik Sinner versloeg Alexander Zverev en ontving na afloop de beker van prinses Catherine.