Jurassic Park-acteur Sam Neill (78) onverwacht overleden

Tekst: Ruth Smeets

Sam Neill is op 78-jarige leeftijd overleden. De acteur werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol als paleontoloog Alan Grant in de Jurassic Park-films. Zijn familie maakte het nieuws maandag bekend via Instagram.

Sam Neill overleed in een ziekenhuis in Sydney, waar hij werd omringd door zijn naasten. Zijn dood kwam volgens de familie onverwacht. Zij halen troost uit het feit dat hij op het moment van zijn overlijden kankervrij was.

Familie bedankt ziekenhuispersoneel

In de verklaring staat: ‘Sam was omringd door zijn familie en is overleden met de waardigheid die zijn hele leven heeft gekenmerkt.’ Ook spreekt de familie haar dank uit aan de medewerkers van het St Vincent’s Private Hospital. ‘Op een later moment zal meer informatie worden gedeeld. Voor nu vraagt de familie iedereen om hun privacy te respecteren terwijl zij dit onmetelijke verlies verwerken.’

Doorbraak in Jurassic Park

Sam Neill werd op 14 september 1947 geboren in Omagh in Noord-Ierland. Als kind verhuisde hij met zijn gezin naar Nieuw-Zeeland. Tijdens zijn studie Engelse literatuur ontstond zijn liefde voor acteren. Zijn loopbaan begon eind jaren zeventig met Sleeping Dogs, waarna hij rollen kreeg in films als My Brilliant Career, A Cry in the Dark, Dead Calm en The Hunt for Red October. Zijn internationale doorbraak kwam in 1993 met Jurassic Park van Steven Spielberg. Daarin speelde Sam paleontoloog dr. Alan Grant. Hij nam die rol later opnieuw op zich in Jurassic Park III en Jurassic World Dominion.

Ook actief buiten de filmwereld

Naast de Jurassic Park-films was Sam te zien in onder meer The Piano en Event Horizon. Op televisie speelde hij rollen in The Tudors en Peaky Blinders. In die laatste serie vertolkte hij majoor Chester Campbell. Buiten zijn acteerwerk hield Sam zich bezig met wijn. Hij was eigenaar van het Nieuw-Zeelandse wijnhuis Two Paddocks. De acteur was vader van vier kinderen en sprak geregeld over het belang van familie.

Behandeling tegen bloedkanker

Sam maakte bekend dat hij werd behandeld voor een zeldzame vorm van bloedkanker. Tijdens zijn behandeling schreef hij de memoires Did I Ever Tell You This? en bleef hij werken. Later liet hij weten dat hij kankervrij was verklaard. Zijn familie vraagt om rust en privacy om het verlies te kunnen verwerken.