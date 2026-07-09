Marius Borg Hoiby ANP

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Noorse politie wil Marius Borg Høiby langer vasthouden

Tekst: Ruth Smeets

09/07/2026

Marius Borg Høiby moet wat de Noorse politie betreft nog zeker vier weken langer in de gevangenis blijven. Noorse media melden donderdag dat de politie daar in een persbericht om heeft gevraagd.

Volgens de politie is de kans nog altijd te groot dat Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van kroonprinses Mette-Marit opnieuw strafbare feiten pleegt. Zijn advocaat Petar Sekulic begrijpt weinig van dat standpunt.

Marius Borg Hoiby Anp (1)
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Advocaat Marius Borg Høiby verbaasd over verzoek

‘Het is erg moeilijk te begrijpen waarom ze vragen hem langer vast te houden’, zegt Sekulic tegen NRK. De Noorse omroep meldt dat een rechtbank nog een beslissing moet nemen over het verzoek. Høiby zit sinds begin februari vast. Dat was al voordat de rechtszaak tegen hem van start ging. Zijn voorarrest is daarna meerdere keren verlengd.

In beroep tegen veroordeling

In juni kreeg Høiby een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd. Ook na die veroordeling bleef hij vastzitten. De zoon van kroonprinses Mette-Marit heeft beroep aangetekend tegen de veroordelingen voor verkrachtingen en mishandeling. Hij probeerde al meerdere keren om in afwachting daarvan voorlopig vrij te komen, maar zonder succes.

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Vorige maand leek Høiby even toch vrij te kunnen komen, nadat de rechtbank instemde met een verzoek daartoe. Een gerechtshof draaide die beslissing echter terug. Ook een verzoek om zijn voorarrest thuis met een enkelband uit te zitten, werd meerdere keren afgewezen. De rechtbank moet zich nu nog uitspreken over het nieuwe verzoek van de politie.

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