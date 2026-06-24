Rechter weigert verzoek om vrijlating van Marius Borg Høiby

Tekst: Ruth Smeets

Marius Borg Høiby blijft zeker nog vier weken vastzitten. Zijn advocaat laat aan Aftenposten weten dat hij geen beroep aantekent tegen het besluit van de rechter om hem langer vast te houden.

De 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit vroeg eerder meerdere keren om vrijgelaten te worden. Marius Borg Høiby wil bij zijn zieke moeder kunnen zijn, nadat bekend werd dat zij een longtransplantatie heeft ondergaan. Naar verwachting moet de kroonprinses nog weken in het ziekenhuis blijven.

Rechter houdt vast aan hechtenis

Marius Borg Høiby werd vorige week veroordeeld tot vier jaar cel, onder meer voor verkrachting. Tegen die veroordeling is hij wel in beroep gegaan. Ook vroeg hij dus om zijn vrijlating, maar dat verzoek werd afgewezen. Volgens de rechter bestaat het risico dat hij contact probeert te zoeken met een van de slachtoffers. Zijn advocaat laat nu weten dat hij die beslissing niet verder aanvecht.

Zeker vast tot half juli

Marius Borg Høiby zit sinds begin februari vast. Dat was een dag voordat de rechtszaak tegen hem van start ging. Volgens Aftenposten blijft hij in ieder geval tot 13 juli in hechtenis. Het hoger beroep in de zaak wordt naar verwachting pas volgend jaar behandeld. In Noorwegen wordt de zaak met veel aandacht gevolgd, ook vanwege zijn band met het koningshuis.

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Veel ophef in Noorwegen

Hoewel hij zelf geen officiële prinsentitel heeft, wordt hij in de Noorse media toch regelmatig de ‘bonusprins’ van Noorwegen genoemd. Die bijnaam en zijn positie binnen de koninklijke familie zorgen ervoor dat de zaak al maanden voor veel opschudding zorgt.