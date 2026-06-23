Koningin Máxima duikt in India in de wereld van geldzaken

Tekst: Evelien Berkemeijer

Koningin Máxima reist van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 juni door India in haar rol als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor financiële gezondheid.

Tijdens haar bezoek spreekt koningin Máxima met gebruikers van financiële diensten, overheden, ontwikkelingsorganisaties en bedrijven. De reis draait om de vraag hoe Indiërs meer grip kunnen krijgen op hun inkomsten, uitgaven, spaargeld en toekomst.

Veel bereikt, maar nu een volgende stap

India heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van financiële inclusie. Inmiddels heeft 89 procent van de Indiërs een betaalrekening en is er betere toegang tot leningen, spaarproducten, verzekeringen en pensioenen. Programma’s als Jan Dhan, Aadhaar en het betalingssysteem Unified Payments Interface hebben daar flink aan bijgedragen. Voor Máxima ligt de nadruk tijdens deze reis vooral op de kwaliteit van financiële diensten: helpen ze mensen écht om overzicht te houden, een buffer op te bouwen en met vertrouwen vooruit te kijken?

Van verpleegkundigen tot jongeren

In Mumbai begint de koningin met twee veldbezoeken. In een ziekenhuis ontmoet zij verpleegkundigen die via het digitale platform SalarySe hun dagelijkse financiën beheren en sparen voor een buffer. Ook spreekt zij jongeren die de app van digitale bank Jupiter Money gebruiken om te budgetteren, spaardoelen te halen en te investeren in hun toekomst. Daarnaast schuift Máxima aan bij gesprekken met vrouwen en plattelandsbewoners over hun financiële uitdagingen en ambities.

Aandacht voor vrouwen en digitale veiligheid

Op woensdag blijft Máxima in Mumbai, waar het meten van financiële gezondheid centraal staat. Met leidinggevenden uit de financiële sector spreekt zij over maatwerk, zodat financiële diensten beter aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Ook is er extra aandacht voor het financieel welzijn van Indiase vrouwen, dat op sommige gebieden nog achterblijft bij dat van mannen. Het bezoek aan Mumbai wordt afgesloten met een overleg met Sanjay Malhotra, Gouverneur van de Reserve Bank of India.

Afsluiten in New Delhi

Op donderdag reist de koningin naar New Delhi, waar zij bij de Gates Foundation aanwezig is bij de Financial Health Demo Day. Vier Indiase bedrijven presenteren daar innovaties die moeten bijdragen aan financiële gezondheid. Ook spreekt Máxima bij de VN over verantwoord datadelen, AI-toepassingen voor boeren en pensioenvoorzieningen voor werkers in de informele sector, zoals huishoudelijk personeel en golfcaddies. De koningin is voornemens haar reis af te sluiten bij premier Narendra Modi, aan wie zij haar bevindingen terugkoppelt.

Ondertussen is het Spaans van koningin Máxima achteruitgegaan: