Koningin Máxima openhartig over dementie van haar moeder: ‘Hele pijnlijke situatie’

Tekst: Ruth Smeets

Koningin Máxima bracht dinsdag samen met koning Willem-Alexander een streekbezoek aan Limburg. In Roermond sprak het koningspaar onder meer met mensen die te maken hebben met ziekte, beperkingen en mantelzorg.

Het bezoek aan Goededoelenhuis Don Camillo werd voor koningin Máxima persoonlijk. Daar vertelde zij openhartig dat haar eigen moeder, María del Carmen Cerruti, dementie heeft.

Lees ook: Zo vierde koningin Máxima haar 55e verjaardag



Moeder met dementie

Aan tafel sprak Máxima met Aloysius, die zorgt voor zijn dementerende moeder. Hij vertelde hoe ingrijpend die zorg is, vooral omdat de ziekte niet te genezen is en snel kan verlopen. De koningin liet merken dat zijn verhaal haar raakte. ‘Mijn moeder is ook dementerend. Het is een hele pijnlijke situatie’, zei ze na afloop tegen het AD. De koningin weet dus uit eigen ervaring hoeveel verdriet dementie ook voor familieleden met zich meebrengt.



Afstand maakt situatie extra zwaar

In deze moeilijke periode heeft Máxima steun aan haar broers Juan en Martín. Toch kan zij haar moeder minder vaak zien dan ze graag zou willen, omdat María in Argentinië woont. Voor de mensen aan tafel zorgde haar openheid voor een bijzonder moment. De koningin stond niet boven de groep, maar leek juist naast hen te zitten als iemand die hetzelfde verdriet kent.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Aandacht voor mensen die vastlopen

Tijdens het bezoek luisterde Máxima ook naar andere persoonlijke verhalen. Sanne, die in een scootmobiel zit, vertelde dat het moeilijk is om met een beperking volledig mee te doen in de maatschappij. Ook Henny deed zijn verhaal. Hij heeft niet-aangeboren hersenletsel en kwam daardoor in de schulden terecht. Máxima reageerde begripvol: ‘Ik weet hoe moeilijk het is. En het is niet iets waar je je voor hoeft te schamen.’

Warm gebaar in Roermond

In de kleine ruimte in Roermond spraken Willem-Alexander en Máxima met inwoners over zorgen rond regels, geldproblemen en het gevoel niet gezien te worden. Máxima luisterde aandachtig, hield zakdoekjes bij de hand en gaf soms een troostende aanraking.

Na alle verhalen vatte ze haar gevoel samen met de woorden: ‘Ik voel wat u zegt.’ Volgens de koningin gaat het in Nederland vaak goed zolang het leven overzichtelijk blijft, maar wordt het ingewikkeld zodra er problemen bijkomen. Het bezoek liet zien hoe dichtbij de verhalen van mantelzorgers en mensen met een beperking haar komen.