In 2023 stapte Martijn nog vol goede moed in het huwelijksbootje met Nicole © RTL

Married At First Sight-Martijn gaat opnieuw trouwen: met 27 jaar jongere Luna

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na zijn turbulente avontuur in Married at First Sight heeft Martijn Prins het geluk gevonden bij Luna.

In De Datingcast: Married at First Sight vertelt de oud-deelnemer openhartig over hun toekomstplannen. Het leeftijdsverschil van 27 jaar staat hun geluk duidelijk niet in de weg.

In 2023 stapte Martijn nog vol goede moed in het huwelijksbootje met Nicole, maar al snel bleek hun match geen succes. Op huwelijksreis in Puglia liep de spanning flink op, met het beruchte handremincident als dieptepunt. Inmiddels heeft Martijn geen contact meer met Nicole, en dat vindt hij niet vreemd: ‘Zo gaat het vaak met een date, toch? De date was geen succes, je neemt afscheid na de rekening en je loopt weer weg.’

Liefde dankzij Married at First Sight

Tegenwoordig kijkt Martijn de nieuwe seizoenen van Married at First Sight samen met Luna. Die liefde heeft hij volgens eigen zeggen toch aan het programma te danken: ‘Je krijgt natuurlijk toch wel wat reacties en daar heb ik mijn huidige vriendin ook uit leren kennen.’ Luna stuurde hem destijds een berichtje via Instagram, waarna de twee elkaar leerden kennen en inmiddels samenwonen.

Trouwen staat op de planning

Ondanks zijn mislukte huwelijk met Nicole staat Martijn nog altijd open voor een nieuw huwelijk. Sterker nog: met Luna ziet hij dat helemaal zitten. ‘Ik vind dat de ultieme bevestiging van de relatie. Dus dat staat op de planning!’ De datum is al bedacht: op 28 augustus 2028 moet het gebeuren, al moet Martijn haar nog wel officieel ten huwelijk vragen. ‘Ik ga haar nog wel vragen, dat staat wel op de planning. We zijn gewoon heel gelukkig, alles klopt. Het is de perfecte match.’

BRON: VERONICA SUPERGUIDE