Jackie Jackson verdedigt Michael na beschuldigingen: ‘Al die shit is verzonnen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jackie Jackson reageert fel op kritische reacties op de biografische film Michael. Wanneer het AD hem daarnaar vraagt, verheft de oudste broer van Michael Jackson zijn stem.

Volgens Jackie Jackson staat de film wereldwijd op nummer één in de bioscopen. Bezoekers zouden volgens hem wild enthousiast zijn. Het gesprek moet wat hem betreft vooral gaan over de vreugde die de film losmaakt, niet over kritiek op de film of Michael Jackson zelf.

Lees ook: Paris Jackson, dochter van Michael Jackson, leeft met gat in neus door drugs

‘Dat beeld heeft de pers geschapen’

Jackie verzet zich tegen het beeld van zijn broer als controversieel. ‘Mijn broer controversieel? Dat beeld heeft de pers geschapen. Michael was een van de mooiste mensen die ik ooit heb ontmoet, en dat zeg ik niet alleen omdat het mijn broertje was. Hij was aardig en gul. Als ik bij wijze van spreken al naar een mooie auto wees, zei hij: wil je hem hebben? Hij was een geweldig mens en deed waar hij het allerbeste in was: muziek maken. Waar komt toch al die haat tegen mijn familie vandaan?’

Tekst gaat verder onder video.

‘Haters wilden hem verwoesten’

De oudste broer geeft zelf antwoord op die vraag. ‘Michael was zó groot, dat haters hem naar beneden haalden, hem wilden verwoesten.’ Op de vraag of Michael dan helemaal niets aan te rekenen was, reageert Jackie snel en beslist: ‘Absoluut niet. Al die shit is verzonnen. Er was geen misbruik. Mijn broer was niet zo. Al die aanklachten zijn verzonnen door mensen die geld wilden. De echte fans weten dat.’

Deel twee van Michael komt eraan

Jackie bevestigt dat de film een tweede deel krijgt, al weet hij naar eigen zeggen nog niet wat daarin precies te zien zal zijn. Liever praat hij over de bezoekers die in de bioscoop dansen bij het zien van Michael. ‘Laten we praten over al die mensen die dansen in de bioscoop bij het zien van Michael. De film brengt blijdschap. Dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd van oorlogen. Denk aan Iran en Oekraïne.’