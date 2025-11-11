Paris Jackson

Paris Jackson, dochter van Michael Jackson, leeft met gat in neus door drugs

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/11/2025

Paris Jackson (27), dochter van Michael Jackson, heeft op TikTok onthuld dat ze een blijvend gat in haar neustussenschot heeft door jarenlang drugsgebruik. In een video laat ze het gat zien en zegt ze: ‘Het komt precies waardoor je denkt dat het komt. Gebruik geen drugs, kids.’

Paris Jackson vertelt dat ze het gat al sinds haar twintigste heeft. Voor haar werk is dat lastig, omdat haar stem erg belangrijk is. Het kan namelijk een fluittoon veroorzaken tijdens het praten of zingen.

Paris Jackson heeft moeite met zingen

Volgens Paris is het gat niet alleen vervelend tijdens het zingen, maar levert het ook bizarre situaties op. Ze laat weten dat ze er zelfs een spaghettisliert doorheen kan duwen, van het ene neusgat naar het andere. Ondanks dat ze er inmiddels aan gewend is, noemt ze het nog altijd ‘heel onhandig’.

Geen operatie uit angst voor terugval

Hoewel een chirurgische ingreep het probleem zou kunnen verhelpen, weigert de zangeres een operatie. Ze legt uit dat ze dan pijnstillers zou moeten nemen, iets wat ze koste wat kost wil vermijden. Paris is al vijf jaar clean en wil geen enkel risico nemen. Eerder in de video zei ze dat drugs haar leven heeft verpest en ze niemand iets wil opleggen, maar het gebruik niet aanraadt.

