Weet je nog? Welke zangeres is te zien op deze foto?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een donkere woonkamer, een opvallende witte trui en een kapsel dat onmiddellijk aan vervlogen showbizzjaren doet denken. De vrouw op de bank groeide uit tot een van de bekendste gezichten van de Nederlandse muziekwereld. Maar weet jij nog welke zangeres hier is gefotografeerd?

Het antwoord is Patricia Paay. De Rotterdamse zangeres stond al op jonge leeftijd op het podium en bouwde vervolgens een carrière op die zich over meerdere decennia uitstrekte.

Van een televisieoptreden naar haar eerste hit

Paay verscheen in oktober 1966 als zangeres in de allereerste televisie-uitzending van de TROS. Niet lang daarna brak ze door met het Nederlandstalige nummer ‘Je bent niet hip’. Het lied bereikte in 1967 de Nederlandse hitlijsten en bezorgde haar landelijke bekendheid. Paay vertelde later dat haar succes er bovendien toe leidde dat ze verschillende eigen televisieshows voor de TROS mocht opnemen.

Grote solosuccessen in de jaren zeventig

In de tweede helft van de jaren zeventig schakelde Paay over op een internationaler pop- en discogeluid. Een van haar grootste successen was ‘Who’s That Lady With My Man’, dat in 1977 de tweede plaats bereikte. Ook ‘Livin’ Without You’ werd een top-tienhit. In datzelfde jaar verscheen het album ‘The Lady Is a Champ’, waaraan zelfs een speciale televisie-uitzending rond Paay werd gewijd.

Internationaal succes met The Star Sisters

Begin jaren tachtig begon een nieuw hoofdstuk in haar loopbaan. Samen met haar zus Yvonne Keeley maakte Paay vanaf 1983 deel uit van The Star Sisters, een zanggroep die was geïnspireerd op de closeharmonyklanken van The Andrews Sisters. De medley ‘Stars on 45 Proudly Presents The Star Sisters’ stond dertien weken in de Nederlandse Top 40 en bereikte de eerste plaats. Paay zelf noemde de periode met de groep later een van de hoogtepunten uit haar carrière.

Bekijk hier een optreden uit 1977: