Familie neemt in besloten kring afscheid van Cees Geel

Tekst: Evelien Berkemeijer

De familie van Cees Geel heeft de vorige week overleden acteur in besloten kring naar zijn laatste rustplaats begeleid. Volgens de nabestaanden was het ‘een intiem, liefdevol en waardig afscheid’.

Eerder had de familie al laten weten dat de uitvaart van Cees Geel niet toegankelijk zou zijn voor het grote publiek. Wel spreken de nabestaanden hun dank uit aan alle fans en collega’s die de afgelopen dagen een bericht achterlieten in het digitale condoleanceregister.

Honderden steunbetuigingen Cees Geel

In het digitale register zijn vele honderden reacties geplaatst. ‘Al jullie mooie herinneringen, warme woorden en medeleven zijn voor ons van onschatbare waarde’, laat de familie weten. ‘Het is een enorme steun in deze moeilijke tijd.’ Onder de mensen die een boodschap achterlieten, bevinden zich veel figuranten die de afgelopen tien jaar op de set van Flikken Rotterdam hebben gewerkt. Cees speelde negen seizoenen in de politieserie. Ook bekende Nederlanders als Martin Koolhoven, Simon de Waal, Angela Schijf en Jack Spijkerman deelden een persoonlijke herinnering.

Bekend van Simon en Flikken Rotterdam

De acteur overleed op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Bij het grote publiek was hij vooral bekend van zijn rol in de film Simon, waarvoor hij internationale prijzen won, en van zijn rol in Flikken Rotterdam.

Bron: De Telegraaf