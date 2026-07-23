Ruben Onuha laat opnieuw van zich horen na arrestatie broer

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ruben Onuha, het broertje van Samuel Onuha, heeft opnieuw van zich laten horen nadat zijn broer werd opgepakt in Mykonos.

Samuel Onuha werd opgepakt voor naaktlopen. Volgens Ruben Onuha kreeg zijn broer mogelijk een acute psychotische episode. Hij riep mensen daarom op om Samuel niet alleen op basis van de beelden te beoordelen.

Dankbaar ondanks tegenslagen

In zijn nieuwe bericht schrijft Ruben dat hij ondanks alles dankbaar blijft. ‘Ik ben God nog steeds elke dag dankbaar voor dit leven, ongeacht welke tegenslagen ik tegenkom. Zelfs op mijn donkerste dagen heb ik een reden om dankbaar te zijn.’ Daarbij staat hij stil bij de moeilijke periodes uit zijn eigen leven. Zo schrijft hij dat hij blut is geweest, op de grond heeft geslapen en om water heeft moeten smeken. Ook groeide hij naar eigen zeggen op zonder vader en met een moeder die altijd ziek was.

‘Niets kan me breken’

Ruben stelt dat al die obstakels hem hebben gevormd tot wie hij nu is. ‘Ik heb mijn hele leven tegen obstakels gevochten, en die obstakels hebben me gemaakt tot wie ik vandaag ben.’ Ook vertelt hij dat hij maanden in de gevangenis heeft gezeten voordat hij volledig onschuldig werd verklaard. ‘Ik heb het allemaal meegemaakt op mijn 24e’, schrijft hij daarover.

Geen medelijden nodig voor Samuel Onuha

Tot slot maakt Ruben duidelijk dat hij geen medelijden wil voor zichzelf of zijn broer. ‘Niemand hoeft medelijden met mij of mijn broer te hebben. Alleen God kent de gevechten die we in stilte hebben gestreden.’ Hij sluit zijn boodschap strijdlustig af. ‘Niets kan mij of mijn broer breken. Niet nu. Niet ooit. Tot de dag dat we sterven. Ik hou van mijn leven en ik hou van jullie allemaal!’