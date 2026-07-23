Waarom Ali B terug wilde keren: ‘Als ondernemer hoef je niet per se geliefd te zijn’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Slechts twee maanden na zijn veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf voor twee verkrachtingen, wilde Ali Bouali donderdagavond zijn comeback maken. Hij zou als gastspreker verschijnen tijdens een ondernemersbijeenkomst.

Jordi Versteegden zocht voor De Telegraaf uit waarom Ali B juist nu wilde terugkeren. Daarvoor sprak hij met deskundigen op het gebied van cancelcultuur en reputatie. Volgens hen koos de rapper bewust voor een terugkeer als ondernemer.

Niet als rapper, maar als ondernemer

Simone Driessen, wetenschappelijk docent aan de Media en Communicatie-faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, deed onderzoek naar de cancelcultuur. Zij vertelt dat gecancelde mensen zich meestal langer schuilhouden in de luwte. In de keuze van Ali om niet als rapper, maar onder zijn volledige naam als ondernemer terug te keren, ziet ze een strategie. ‘Tijdens de zaak is hij vooral veroordeeld als hoe hij is als mediapersoon, maar niet als de ondernemer die hij daarnaast ook nog was. Nu wil hij laten zien dat hij daar ook goed in was, een wisseling van wie hij is als publiek persoon.’

Een test voor zijn reputatie

Ook reputatie-expert Zabeth van Veen denkt dat er sprake is van een bewuste keuze. ‘Het is een reputatietest van Ali’, zegt zij. Volgens de reputatie-expert gedraagt hij zich alsof hij onschuldig is. ‘Daarom zal hij ondanks de nu al vele kritische reacties niet denken dat deze comeback te vroeg komt’, legt ze uit. ‘Dat kan met de oprechte overtuiging te maken hebben dat de rechter het verkeerd heeft. Het kan daarnaast juridisch strategisch zijn. Zolang de cassatieprocedure loopt, kan hij nog blijven benadrukken dat hij onschuldig is.’ Ook psychologische zelfbescherming kan volgens haar een rol spelen.

Niet per se geliefd

Met zijn snelle comeback neemt Ali volgens Zabeth een risico. Toch weet hij volgens haar dat er een verschil is tussen een artiest en een ondernemer. ‘Met deze snelle comeback neemt Ali een risico, maar hij is slim genoeg om te weten dat je artiest geliefd moet zijn om stand te houden bij je fans, maar als ondernemer niet per se. Het publiek kan zijn advies nog steeds interessant vinden.’

Over het inmiddels gecancelde optreden van Ali B:

Bron: De Telegraaf