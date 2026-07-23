Ali B trekt stekker uit ondernemersavond na grote mediastorm

Tekst: Ruth Smeets

Ali B (44) verschijnt morgen toch niet als spreker op een ondernemersevenement in The Harbour Club in Vinkeveen. Na de enorme media-aandacht hebben de rapper en de organisatie gezamenlijk besloten dat zijn komst niet langer wenselijk is.

Ook het evenement van Missing Pieces zelf wordt verplaatst. Volgens de organisatie dreigde de avond volledig overschaduwd te worden door de persoonlijke situatie van Ali B.

Van ondernemersavond naar mediaspektakel

Ali Bouali was uitgenodigd om als ondernemer te spreken over ‘waarom de meeste ondernemers niet doorbreken, ondanks hun talent’. De aankondiging leidde direct tot veel commotie, omdat de rapper in mei werd veroordeeld tot drie jaar cel voor twee verkrachtingen. De belangstelling van de pers liep daarna snel op. ‘Vanwege het uitzonderlijk grote aantal media-aanmeldingen voor het Missing Pieces-event dreigt de avond uit te groeien tot een mediaspektakel. Dat staat haaks op waar deze bijeenkomst voor bedoeld is’, laat de organisatie weten.

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De rapper heeft daarom besloten zich terug te trekken als spreker. ‘Hoewel hij Missing Pieces een warm hart toedraagt en dit initiatief graag wilde ondersteunen, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het evenement op deze manier niet meer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd’, staat in de verklaring.

Volgens Missing Pieces willen veel mensen vooral horen wat Ali te zeggen heeft over zijn strafzaak. ‘Die reactie zal er ook komen, maar op een bewust gekozen moment’, luidt het statement. ‘Het was juist de bedoeling om deze avond volledig in het teken te laten staan van ondernemerschap, zonder dat zijn persoonlijke situatie daarbij onderwerp van gesprek zou zijn. Door de omvang van de media-aandacht blijkt dat op dit moment niet haalbaar.’

Eerst nog strijdbaar bij RTL Boulevard

Een dag eerder benadrukte Ali bij RTL Boulevard nog dat de bijeenkomst uitsluitend over ondernemerschap zou gaan. ‘Dat is waar het over gaat en over zal gaan’, zei hij. ‘De mensen die een kaartje kopen, kopen dat voor zichzelf en hun onderneming. Omdat ze willen netwerken, daar gaat het over. Zo is het ook aangekondigd en dat is waar iedereen op gefocust is en daar zal het over gaan.’ De 44-jarige artiest is in cassatie gegaan tegen zijn veroordeling en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. Hij blijft volhouden dat hij onschuldig is.