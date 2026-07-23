Hélène Hendriks niet meer welkom op Tilburgse Kermis na pijnlijke blunder

Tekst: Ruth Smeets

Hélène Hendriks (45) is een graag geziene presentatrice op televisie, maar op de Tilburgse Kermis zien ze haar liever niet meer verschijnen.

In De Oranjezomer vertelt Hélène Hendriks dat een pijnlijke verspreking uit haar tijd bij Omroep Brabant nog altijd niet vergeten is. De toenmalige burgemeester van Tilburg kon haar grap allesbehalve waarderen.

Pijnlijke verspreking van Hélène Hendriks

Aan tafel vertelt Thomas van Groningen dat hij deze week nog ‘een paar keer naar de Tilburgse Kermis’ gaat. Vervolgens richt hij zich tot Hélène: ‘Jij bent daar niet meer welkom trouwens.’ De presentatrice moet toegeven dat dit klopt en legt uit wat er destijds gebeurde. ‘Ik werkte toen voor Omroep Brabant en moest met Henk Krol de Roze Maandag verslaan, dat is een begrip daar in Tilburg’, begint ze. ‘En die burgemeester destijds heette Noordanus. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het Noord Anus was. Dus ik zei: “Dat is ook grappig dat je zo’n naam hebt op Roze Maandag.” Ik maakte er een heel item van, maar hij kon het niet waarderen.’

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Thomas kan zijn lach niet inhouden als hij het verhaal hoort. ‘Hier is burgemeester Noord Anus, dat kun je toch niet zeggen?’ Hélène reageert schuldbewust: ‘Ik zei het dus wel.’ Volgens tafelgast Catherine Keyl was de naam juist wel toepasselijk voor Roze Maandag, de speciale dag tijdens de Tilburgse Kermis voor de queer gemeenschap. Toch lijkt de bewuste uitzending Hélène nog altijd te achtervolgen.

De Oranjezomer vanuit safaripark

Intussen presenteert Hélène De Oranjezomer van 26 mei tot en met 18 juli vanuit het nabijgelegen Safaripark Beekse Bergen. ‘Het is superleuk dat wij dit mogen hosten. Hierdoor kunnen we het Safaripark mooi op de kaart zetten’, laat een woordvoerder weten. Het decor wordt opgebouwd op het terras van het restaurant bij het Safari-resort. Vaste gasten als Ben van der Burg, Jack van Gelder, Noa Vahle, Rutger Castricum, Thomas van Groningen en Raymond Mens schuiven bij haar aan. Vanaf 21 juli neemt Johnny de Mol het stokje over. De Oranjezomer is iedere werkdag van 21.35 tot 22.25 uur te zien op SBS 6.