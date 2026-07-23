Ook jongste dochter breekt met Brad Pitt: vierde kind dat zijn achternaam niet meer wil dragen

Tekst: Ruth Smeets

Vivienne, de achttienjarige dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt, wil niet langer de achternaam van haar vader dragen. Ze heeft bij de rechtbank in Los Angeles gevraagd haar officiële naam te veranderen van Vivienne Marcheline Jolie-Pitt in Vivienne Marcheline Jolie.

In de rechtbankstukken wordt alleen vermeld dat het besluit van de jongste dochter van Brad Pitt een ‘persoonlijke’ reden heeft. De zaak wordt op 2 november behandeld. Helemaal onverwacht komt de stap niet, want Vivienne gebruikte de naam Pitt al enige tijd niet meer in het openbaar.

Alleen nog Jolie

Bij de Broadwayproductie The Outsiders stond Vivienne in 2024 al vermeld als Vivienne Jolie. Ze werkte bij de musical achter de schermen samen met haar moeder, die als producent bij het project betrokken was. Angelina sprak eerder vol trots over de liefde van haar dochter voor theater. ‘Viv doet me denken aan mijn moeder’, vertelde ze. ‘Ze is er niet op gericht om zelf het middelpunt te zijn, maar wil andere creatievelingen helpen.’

Broers en zussen gingen haar voor

Meerdere kinderen van Angelina en Brad namen eerder al afstand van de naam Pitt. Dochter Shiloh liet haar achternaam officieel veranderen nadat ze achttien was geworden. Ook dochter Zahara en zoon Maddox hebben stappen gezet om alleen nog Jolie te heten. Zoon Knox zou de naam van zijn vader eveneens niet meer gebruiken. Zoon Pax is volgens de beschikbare informatie het enige kind dat nog wel met de achternaam Pitt door het leven gaat.

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Al jaren spanningen tussen Brad Pitt en zijn kinderen

Brad en Angelina waren jarenlang een van de bekendste koppels van Hollywood. In 2016 kwam er een einde aan hun relatie, waarna een langdurige scheidingsstrijd volgde. Eind 2024 werd de scheiding officieel afgerond. Samen hebben ze zes kinderen: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh en de tweeling Knox en Vivienne. Al lange tijd gaan er verhalen rond over een moeilijke band tussen Brad en zijn kinderen. De acteur en Angelina hebben nog niet openbaar gereageerd op het verzoek van Vivienne.