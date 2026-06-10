Brad Pitts dochter Zahara zet stappen om achternaam van haar vader te laten vervallen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zahara Marley Jolie wil de achternaam van Brad Pitt wettelijk laten schrappen, te midden van een verstoorde relatie met haar vader.

Volgens TMZ heeft de 18-jarige dochter van Brad Pitt en Angelina Jolie een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van Los Angeles. Daarin vraagt Zahara om voortaan officieel de naam Zahara Marley Jolie te mogen dragen. In Touch meldde het nieuws als eerste.

Lees ook: Albert Verlinde bracht uur door met Brad Pitt in een hotelkamer

Al langer geen Pitt meer

Zahara zou in de documenten geen reden hebben gegeven voor haar verzoek, maar volgens TMZ heeft ze al jaren geen contact meer met Brad. Ze gebruikte de achternaam van haar vader al langer niet meer. Tijdens een eerdere ceremonie kondigde ze zichzelf ook aan als Zahara Marley Jolie, zonder Pitt.

Tekst gaat verder onder video over Brad Pitt.

Afwezig bij afstuderen

De afstand tussen Brad en Zahara bleek onlangs opnieuw rond haar afstuderen aan Spelman. Volgens bronnen van TMZ nam de acteur vooraf geen contact met haar op en probeerde hij ook geen kaartje voor de ceremonie te krijgen. Een bron dicht bij Angelina zegt: ‘Zahara’s moeder en broers en zussen, die de afgelopen vier bijzondere jaren betrokken zijn geweest, waren aanwezig en moedigden haar aan.’ De bron voegde eraan toe: ‘Niets belette hem om er voor haar te zijn. Of haar ooit te bezoeken. De dag draaide om alles wat ze bereikt had. Niet of hij bereid was om aanwezig te zijn.’

Bittere scheiding

Brad en Angelina waren samen van 2003 tot hun breuk in 2016. Die scheiding werd bitter nadat Angelina beweerde dat Brad hun zoon Maddox fysiek had mishandeld in een privéjet. Brad heeft die beschuldiging altijd ontkend. Bronnen dicht bij de acteur stellen volgens TMZ dat hij denkt dat Angelina de gevoelens van de kinderen tegenover hem opzettelijk heeft vergiftigd.

Lees ook: Brad Pitt openhartig over ervaringen bij Alcoholics Anonymous: ‘Moeilijke tijd’

Ook andere kinderen nemen afstand

Zahara is niet de enige van de kinderen die Pitt niet meer gebruikt. Ook Shiloh, Maddox en Vivienne zouden afstand hebben genomen van de achternaam van hun vader. Shiloh diende volgens de aangeleverde informatie een verzoekschrift in om Pitt wettelijk te laten verwijderen, terwijl Vivienne de naam Vivienne Jolie gebruikte bij haar rol in de musicalbewerking van The Outsiders.