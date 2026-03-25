Albert Verlinde bracht uur door met Brad Pitt in een hotelkamer

Albert Verlinde heeft een bijzondere herinnering aan het begin van de carrière van Brad Pitt. De presentator vertelt dat hij in de vroege jaren 90 een uur lang met de acteur in een hotelkamer zat voor een interview.

Dat gebeurde in de periode dat Thelma & Louise uitkwam, de film waarmee Brad Pitt doorbrak. Albert Verlinde haalt ook diens Levi’s-reclame aan en wijst erop dat de acteur er toen precies zo uitzag als op een foto die wordt getoond in RTL Tonight. Wat een mooie opname leek te worden, liep uiteindelijk toch anders af.

Niemand wilde hem spreken

Albert vertelt dat hij destijds bij de radio werkte, toen de filmmaatschappij de vraag neerlegde of iemand Brad wilde interviewen. Volgens hem had bijna niemand daar interesse in, omdat de acteur op dat moment nog niet echt bekend was. Zelf zag Albert dat anders. Hij had de beelden van de knappe nieuwkomer al gezien en besloot het interview graag te doen.

Een uur in Hotel American

Dat leverde een ontmoeting op waar Albert nog altijd met plezier op terugkijkt. ‘Toen heb ik in Hotel American een uur met hem, met zo’n opnameapparaatje, in een hotelkamer met Brad Pitt gezeten.’ Hij noemt het gesprek ‘ontzettend leuk’ en herinnert zich dat Brad vertelde dat hij geregeld in Amsterdam was. De acteur zou er zelfs een fiets hebben gehad, zodat hij bij een bezoek meteen kon opstappen en door de stad kon rijden.

Opname bleek mislukt

Albert dacht na afloop dan ook dat hij een goed interview in handen had. Het gesprek was leuk geweest en volgens hem was het materiaal sterk. Later bleek alleen dat het opnameapparaatje het gesprek helemaal niet had vastgelegd. Daarmee hield Albert vooral een opvallende herinnering over aan zijn ontmoeting met de latere wereldster.

