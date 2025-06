Brad Pitt openhartig over ervaringen bij Alcoholics Anonymous: ‘Moeilijke tijd’

Tekst: Dunya Diercks

Brad Pitt vertelt in de podcast Armchair Expert, van mede-acteur Dax Shepard, openhartig over zijn ervaringen met het afkicken van alcohol. Hij sloot zich aan bij Alcoholics Anonymous (AA) en heeft daar veel aan gehad.

Na zijn scheiding van Angelina Jolie in 2016, die volgde nadat de 61-jarige acteur zich in beschonken toestand misdroeg in een privévliegtuig en naar verluidt zijn adoptiezoon Maddox en zijn vrouw Angelina te lijf ging, besloot hij dat hij zijn leven rigoureus moest omgooien. En dat betekende: stoppen met drinken.

“Ik lag echt op mijn knieën en realiseerde me dat ik op bepaalde fronten écht wakker moest worden”, vertelde hij. Dus zocht hij hulp bij AA. “Ik pakte alles aan wat ik kon aanpakken. Het was een moeilijke tijd. Ik had echt een reboot nodig.”

Bekijk een fragment van het interview hieronder:

Spannend

De procedure bij AA is dat (ex)-alcoholisten in een cirkel hun zielenroerselen met betrekking tot hun alcoholverslaving met elkaar delen. Dat vond de acteur spannend, maar hij raakte zeer geïnspireerd door de openheid van zijn lotgenoten. “Het geeft je toestemming om te zeggen: oké, ik ga op de rand staan en dan zie ik wel wat er gebeurt. En al snel begon ik ervan te genieten.”

Geweldig

Omdat mannen veelal is aangeleerd om net te doen alsof alles goed gaat, terwijl dat bepaald niet zo is, vond Brad het “geweldig” dat de mannen in zijn AA-groep hun maskers afgooiden. “Dat vond ik geweldig, mannen die eerlijk hun ervaringen delen over hun fouten, hun misstappen, hun behoeftes, hun pijn, maar er was ook ruimte voor humor.”

‘Lelijke kanten’

Dat de acteur openlijk toegaf dat hij zich bij AA had aangesloten, viel niet in goede aarde bij een groepsleider, omdat het niet de bedoeling is dat iemands deelname aan AA aan de grote klok wordt gehangen. Maar Brad vond het desondanks juist “heel bevrijdend” om open kaart te spelen over zijn “lelijke kanten”.

Bekijk hieronder het gehele interview: