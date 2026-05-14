Carrière belemmerde moederrol Carry Tefsen: ‘Moest altijd weg’

Tekst: Boris van Zonneveld

Door haar succesvolle acteercarrière was Carry Tefsen vaak van huis. Ze miste zodoende veel van haar opgroeiende zoons en zelfs toen ze kleinkinderen kreeg miste ze nog regelmatig verjaardagen. Ze is naar eigen zeggen dan ook nooit een “troeteloma” geweest, deelt ze deze week in Weekend. “Daar had ik simpelweg geen tijd voor.”

De acteercarrière van Carry Tefsen is er een om met recht trots op te zijn. Maar dat succes had wel een keerzijde, want haar drukke schema eiste z’n tol van haar privéleven. Als moeder van opgroeiende zoons was ze vaak van huis. Dat heeft littekens achtergelaten, maar ook een diepe waardering voor het heden. “Wat ik heel fijn vind, is dat ik nu vaak naar mijn kinderen en kleinkinderen kan. Want ja, mama moest vroeger altijd ergens naartoe, er was altijd wel wat. Die tijd heb ik nu ook, dus daar ben ik blij om.”

Troeteloma

Ondanks dat Carry probeert verloren tijd goed te maken, is ze lang niet zo’n typische oma als je misschien zou denken. “Nee, ik ben nooit zo’n troeteloma geweest, omdat ik daar simpelweg geen tijd voor had. Ik was natuurlijk ontzettend vaak weg en zelfs op verjaardagen kon ik niet komen. Ik ben wel van het vertroetelen, hoor. Maar ik denk niet dat het goed is om altijd maar te klitten met je kinderen.”

Sturen

Carry mocht dan veel van huis zijn, ze was absoluut van alles op de hoogte in het leven van haar zonen. “Ik houd ze scherp in de gaten, maar ik hoop ze ook los te kunnen laten. Opvoeden is ook sturen. Een beetje sturen, een beetje beschermen, niet ze praten en iets uitleggen als ze iets niet snappen.”

