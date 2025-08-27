Carry Tefsen over haar gezondheid: ‘Ik begrijp Gerard Cox wel’

Tekst: Emelie van Kaam

Carry Tefsen gaat richting de 90. De actrice merkt dat wel, steeds meer mensen om haar heen vallen weg. Over collega Gerard Cox, die uitgezaaide slokdarm kanker heeft, zegt ze tegen Weekend: “Ik begrijp heel goed dat je dan zegt: ‘Ik wil zo lang mogelijk normaal leven. En dan maar de pijp uit’.”

Afgelopen week was er verdrietig nieuws over Gerard Cox, hij heeft uitgezaaide slokdarmkanker. Carry (87) heeft eerder met hem samen gewerkt. “Ja, ontzettend veel mensen rond ons heen verdwijnen. Zo ook Ingeborg Elzevier, met wie ik een theatervoorstelling heb gedaan. Afgelopen maandag was ik bij de bijeenkomst om haar te eren. Je merkt dan goed welke mensen er nog meer zijn weggevallen. Gelukkig zie je ook mensen die er nog wél zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat Gerard op zijn leeftijd zegt: ’Het is helemaal uitgezaaid, ik ga niet nog van alles doen met chemo’s en zo.’ Ik hoop niet dat het me overkomt, maar ik begrijp heel goed dat je zoals Gerard dan zegt: ’Ik wil zo lang mogelijk normaal leven. En dan maar de pijp uit’.”

Lees ook: Carry Tefsen viert 85e jaardag en is nog lang niet klaar met carrière: ‘Ben superfit’

‘Een beetje kalm aan, hé’

Hoe voelt Carry zich nu ze zelf richting de 90 gaat? “Je voelt natuurlijk wel dat je steeds minder kunt. Je denkt misschien dat je nog steeds even hard ergens naartoe kunt lopen, maar je moet gewoon rustiger aan doen. Door bijvoorbeeld bewust maar één ding per dag te doen. Vroeger deed ik wel tien dingen per dag. Dus ja, ik voel me redelijk gezond, maar ik moet wel mijn hersens erbij gebruiken door af en toe te denken: een beetje kalm aan, hè.”

Ons hele gesprek met Carry Tefsen lees je in Weekend editie 35. Hierin vertelt ze onder meer ook in welke tv-projecten ze binnenkort weer te zien is. De nieuwste Weekend ligt vanaf vandaag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.