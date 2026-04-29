Hans Cornelissen cast Ferry Doedens niet meer: ‘Geen risico’

Tekst: Emelie van Kaam

Enkele jaren geleden speelde Ferry Doedens nog een rol in een productie van Hans Cornelissen. Maar momenteel zou de theaterproducent niet zo snel aan hem denken bij het samenstellen van een nieuwe cast. “Ik ga natuurlijk geen risico’s nemen, maar ik ben wel altijd voor een tweede kans”, aldus Hans deze week in Weekend.

Een paar jaar geleden castte Hans Cornelissen Ferry Doedens nog in de concertshow Stayin’ Alive Disco Fever, maar dat zou de musicalproducent nu niet meer zo snel doen. “Ik heb die documentaireserie (Ferry Lost, red.) niet gezien en ik ga er ook niet aan meewerken door ernaar te kijken. Ik hoop echt dat Ferry opkrabbelt. Maar ik zou hem nu natuurlijk niet vragen of hij over twee maanden een rol wilt spelen.”

Slecht

De reden hiervoor is dat Hans zich realiseert dat het momenteel slecht met Ferry gaat. “Ik ga natuurlijk geen risico’s nemen met een productie als ik weet dat mensen totaal in de shit zitten. Maar ik ben altijd wel voor een tweede kans.”

Appje

Contact met Ferry heeft Hans echter niet. “Nee, ik heb hem geen berichtje gestuurd om mijn zorgen te uiten. Ik ben niet zo. Hij is vaak op premières geweest. Dan stuurt hij een appje en sturen wij hem een uitnodiging. Maar ik werk met zoveel mensen in dit vak. Je kunt niet met iedereen een band opbouwen, dat is ook niet verstandig.”

