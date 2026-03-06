Ferry Doedens

Ferry Doedens moet langer wachten op zitting: zaak uitgesteld

Tekst: Denise Delgado

06/03/2026

De rechtszaak tegen Ferry Doedens (35) die op 27 maart zou plaatsvinden, is uitgesteld. Door een agendakwestie is de zitting verplaatst naar 13 mei, laat zijn advocaat Kerem Canatan weten aan ‘RTL Boulevard’.

Derde aanhouding in 2024

De zaak draait om een derde aanhouding in 2024 op verdenking van rijden onder invloed van verdovende middelen. Doedens werd eerder al veroordeeld voor twee vergelijkbare incidenten.

Een week cel

In februari 2025 kreeg hij daarvoor een taakstraf en moest hij zijn rijbewijs inleveren. Omdat hij die taakstraf niet uitvoerde, werd hij vlak voor de feestdagen in 2025 aangehouden en zat hij uiteindelijk een week vast.

Documentaire

In de documentaire Ferry Lost gaf de acteur eerder een open inkijk in zijn leven en zijn verslavingsproblemen, wat veel reacties losmaakte. Volgens Doedens zelf heeft hij inmiddels al twee jaar geen contact meer met zijn familie.

