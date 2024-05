Om deze reden had Ferry Doedens een socialmediastop

Ferry Doedens, die jarenlang de rol van Lucas Sanders op zich nam in Goede Tijden, Slechte Tijden, is de laatste tijd behoorlijk afwezig op social media. Aan weekblad Weekend vertelt hij waarom.

“Ik had bewust een socialmediapauze, omdat ik van hotel naar hotel ging. Daar werd ik gek van”, legt Ferry uit. “Mensen zeiden op een gegeven moment: ‘Gaat het wel goed met Fer, want we zien niets meer voorbij komen?’ Maar ik had er gewoon even geen zin meer in”, gaat hij verder.

“Social media doen meer met de mentale gezondheid dan je denkt en ik had op dat moment echt even mijn eigen ruimte nodig”. De socialmediastop is hem dan ook goed bevallen.

Inmiddels is de acteur in zijn nieuwe woning getrokken. Zijn nieuwe paleisje is nog niet helemaal klaar, maar ziet er volgens Doedens ‘al prachtig uit’. “Het voelt goed, ik kan niet anders zeggen”.

