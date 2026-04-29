Ariana Grande

Ariana Grande kondigt nieuw album aan

Tekst: Ruth Smeets

29/04/2026

Goed nieuws voor fans van Ariana Grande (32). De zangeres kondigt haar nieuwe album Petal aan, dat op 31 juli verschijnt.

Op Instagram maakt Ariana Grande dinsdag bekend dat haar nieuwe album ‘vol leven zit en groeit door de barsten van iets wat koud, hard en uitdagend is’.

Lees ook: Fan vliegt bovenop Ariana Grande, nu hangt hem aanklacht boven het hoofd

De zangeres is uitvoerend producent van haar nieuwe album, samen met de Zweeds-Iraanse producer Ilya Salmanzadeh. De twee werken nauw samen sinds het album Sweetener uit 2018. Ook werkten ze samen aan haar meest recente album, Eternal Sunshine, uit 2024.

De afgelopen maanden gingen er al veel geruchten rond over een nieuw album. Grande deelde regelmatig foto’s uit de studio. Fans met kaartjes voor haar tournee deze zomer kunnen zich dus verheugen. Het is aannemelijk dat ze hier niet alleen nummers zingt van het recente album Eternal Sunshine, waaraan de tour leek gekoppeld, maar ook van haar aankomende album Petal.

Bovendien is de aankomende tour een van de laatste momenten waarop fans de Amerikaanse zangeres live kunnen bewonderen. In een podcast zei Grande vorig jaar: ‘Ik heb heel erg zin in de aankomende tour, maar ik heb het gevoel dat dat hierna voor een lange tijd niet meer gaat gebeuren.’ Reden hiervoor is dat ze wil focussen op ‘verschillende creatieve activiteiten’.

Daarmee lijkt Grande te wijzen op onder meer haar acteercarrière. Recent speelde ze de hoofdrol van Glinda in de twee Wicked-films. Hiervoor sleepte ze een Oscar-nominatie binnen. Eind 2026 is ze naast Robert De Niro te zien in de film Focker-in-Law.

‘American Pie’-ster Shannon Elizabeth verdient in eerste week ruim 1,2 miljoen dollar op OnlyFans
Gilles De Coster openhartig over vaderschap op latere leeftijd: ‘Liever tien jaar geleden gedaan’
Catherine Keyl haalt uit naar Melania Trump
Chantal Janzen over chaotische Koningsdag: ‘Wij werden knettergek’

Weekend Shannon Elizabeth Getty Images

‘American Pie’-ster Shannon Elizabeth verdient in eerste week ruim 1,2 miljoen dollar op OnlyFans
Party Rotterdam Portret Van Presentatrice En Fotografe Sacha De Boer. Robin Utrecht

Zo groeide Sacha de Boer van journaalgezicht naar vrije geest
Vriendin Quinty Trustfull

Quinty Trustfull kreeg ‘duidelijke wake-upcall’ van lichaam: ‘Kon niet meer’
Sante Eten Wassen

Deze 7 dingen vergeet je waarschijnlijk te wassen voordat je ze eet