‘American Pie’-ster Shannon Elizabeth verdient in eerste week ruim 1,2 miljoen dollar op OnlyFans

Tekst: Evelien Berkemeijer

Shannon Elizabeth heeft met haar overstap naar OnlyFans meteen een opvallend succes geboekt. De actrice, bekend van American Pie en Scary Movie, zou in haar eerste week op het platform al meer dan 1,2 miljoen dollar hebben verdiend.

Volgens Variety werd de OnlyFans-pagina van Shannon Elizabeth gelanceerd op donderdag 16 april. Bronnen melden aan het vakblad dat de opbrengst in de eerste zeven dagen al boven de 1,2 miljoen dollar uitkwam.

Succesvolle start op OnlyFans

Andy Bachman, CEO van Creators Inc., onthult dat de ster in haar eerste week op het platform al een bedrag van zeven cijfers heeft verdiend. Bronnen melden aan Variety dat Elizabeth in die dagen meer dan 1,2 miljoen dollar heeft verdiend. Shannon, die begin jaren 2000 uitgroeide tot een van Hollywoods grootste sekssymbolen dankzij haar rol als Nadia in de American Pie-films, zei eerder tegen People magazine dat ze klaar was met werken in Hollywood, waar ‘anderen het verhaal en de uitkomst van mijn carrière bepaalden’.

Nieuwe stap in haar carrière

Voorafgaand aan de lancering vertelde Shannon waarom ze voor OnlyFans kiest. ‘Dit nieuwe hoofdstuk draait om verandering, om een sexyere kant van mezelf te laten zien die niemand nog heeft gezien, en om dichter bij mijn fans te staan’, zei ze destijds. ‘Ik kies voor OnlyFans omdat het me in staat stelt direct contact te maken met mijn publiek, te creëren op mijn eigen voorwaarden en gewoon vrij te zijn. Ik denk echt dat dit de toekomst is.’

Ook Andy juichte de stap toe in een verklaring aan Variety. ‘Shannon is altijd iemand geweest die er oprecht van geniet om contact te maken met haar fans en iets voor hen terug te doen, en dit stelt haar in staat om dat op een directere en betekenisvollere manier te doen dan ooit tevoren. Het is een krachtig model, en op dit moment is er niets effectiever om die verbinding te faciliteren dan OnlyFans.’